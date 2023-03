Lider usług IT, inżynierii i BPO w Polsce dołączył do grona najemców Hi Piotrkowska w Łodzi. Oddział firmy Sii zajmie powierzchnię 2400 mkw.

Oddział firmy Sii zajmie powierzchnię biurową na dwóch piętrach najnowocześniejszego i najwyższego budynku biurowego w regionie.

Już od lipca tego roku będzie nową przestrzenią pracy dla ponad 550 osób, realizujących projekty Sii dla klientów z całego świata.

Kompleksem Hi Piotrkowska zarządza Master Management Group.

Wybierając nowe biuro łódzkiego oddziału Sii wiedzieliśmy, że zależy nam na lokalizacji, która spełnia kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim lokalizacja w centrum miasta, zapewniająca dobry dojazd komunikacją miejską, samochodem czy rowerem. Bardzo ważna była także dostępność parkingu dla pracowników. Nie mogliśmy również zapomnieć o klasie biurowca. Wszystkie biura Sii, a jest ich piętnaście w całej Polsce, są zlokalizowane w budynkach klasy A – mówi Agnieszka Kościelecka, Regional Director Sii Łódź.

Kompleks Hi Piotrkowska. Fot. Mat. pras.

Sii zależało na nowoczesnej, komfortowej i dużej przestrzeni, która pomieści wszystkich pracowników łódzkiego oddziału, dlatego firma zajmie aż dwie kondygnacje w biurowcu. To 14. i 15. piętro, z których rozpościera się wyjątkowy widok na panoramę miasta. Eksperci firmy to osoby wielu specjalności, realizujący projekty dla wiodących firm z sektorów motoryzacji, bankowości i finansów, Hi-tech, medycznego, handlu detalicznego i logistyki oraz usług użyteczności publicznej. Nieodłącznym elementem pracy i kultury korporacyjnej firmy jest organizacja cyklicznych eventów inspiracyjnych dla załogi Sii, a także spotkań biznesowych, dlatego zadbano zarówno o przestronne sale konferencyjne, jak i bardziej kameralne pomieszczenia.

Sii zatrudnia łącznie 8000 specjalistów, a swoje oddziały posiada m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku czy właśnie w Łodzi. Łódzki oddział firmy współpracuje z klientami na całym świecie.

Hi Piotrkowska to dzisiaj najnowocześniejszy biurowiec w Łodzi, zlokalizowany w ścisłym centrum miasta przy popularnym centrum przesiadkowym Piotrkowska Centrum, w odległości 30 minut od skrzyżowania autostrad A1 i A2. Połączony z hotelem, a także strefą sklepów i punktów usługowych stanowi wyjątkowe miejsce dla biznesu i mieszkańców – nowoczesne i funkcjonalne. Dlatego firmy, dla których ważny jest komfort pracy, decydują się na otwarcie w nim swojego biura. Witamy Sii wśród najemców najwyższego budynku biurowego w Łodzi – mówi Justyna Drużyńska, Director of Office Operations w Master Management Group, zarządzającym kompleksem biurowym Hi Piotrkowska.

Hi Piotrkowska. Fot. Mat. pras.

Hi Piotrkowska to biurowiec zbudowany zgodnie z najlepszymi standardami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Budynek otrzymał ocenę Excellent w systemie certyfikacji BREEAM International New Construction dla etapu Post Construction. Cały kompleks Hi Piotrkowska to zespół trzech budynków - tworzą go dwa biurowce o łącznej powierzchni 21 tysięcy mkw. oraz hotel Hampton by Hilton. Pierwszy biurowiec to 20-piętrowa wieża klasy A+, o wysokości 82 metrów, z dodatkową powierzchnią handlowo – usługową oraz 5-piętrowy budynek leżący w ciągu historycznej zabudowy kamienic, bezpośrednio przy ulicy Piotrkowskiej.

Master Management Group (MMG) jest inwestorem, deweloperem, agentem wynajmującym oraz zarządcą nieruchomości handlowych i biurowych zlokalizowanych w całej Polsce. W portfolio firmy znajdują się, dominujące w swoich lokalizacjach, centra małej i średniej wielkości oraz parki handlowe,

o łącznej powierzchni handlowej ponad 135 000 mkw. Firma posiada siedemnastoletnie doświadczenie na rynku oraz zespół doświadczonych ekspertów branży nieruchomości handlowych. W historii swojej działalności MMG rozwinęło, wynajęło i wybudowało ponad 500 000 mkw. powierzchni handlowo – usługowej.

