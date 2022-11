Firma Signify, światowy lider w zakresie oświetlenia, przenosi swoją dotychczasową siedzibę w Łodzi. Nowe biuro, znajdujące się w ścisłym centrum miasta w kompleksie Hi Piotrkowska.

Biuro Signify w kompleksie Hi Piotrkowska ma powierzchnię ponad 2,8 tys. mkw.

W podpisaniu umowy oraz procesie aranżacji nowego biura najemcę wspierała firma doradcza CBRE.

Nowe biuro Centrum Finansowego Signify w Łodzi to przede wszystkim inwestycja w naszych pracowników. Dokonując wyboru miejsca kierowaliśmy się komfortem, bezpieczeństwem i najlepszymi warunkami pracy. Poszukiwaliśmy również miejsca z rozwiązaniami energooszczędnymi i przyjaznymi dla środowiska technologiami, czyli miejsca zgodnego z naszą strategią – mówi Małgorzata Janiszewska, dyrektor Centrum Finansowego Signify.

Signify jest światowym liderem oświetlenia dla profesjonalistów i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Produkty marki Philips, zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także usługi bazujące na zebranych danych, dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych na całym świecie. W 2021 r. Signify na świecie odnotował sprzedaż na poziomie 6,9 miliarda euro. Grupa zatrudnia ok. 37 tys. pracowników w 70 krajach.

Nowe biuro Centrum Finansowego Signify w Łodzi.

W kompleksie Hi Piotrkowska firma otworzy swoje Europejskie Centrum Rozliczeń, w którym pracować będzie ponad 200 osób. W procesie wyboru siedziby Signify doradzała firma CBRE, która odpowiadać będzie także za architekturę nowego biura. Pierwsi pracownicy zawitają tam w lutym 2023 r.

Od samego początku kompleks Hi Piotrkowska został zaprojektowany, aby być wizytówką centrum Łodzi i wykreować tu nowe funkcje biznesowe. Dlatego cieszymy się, że taka marka jak Signify wybrała nasz budynek na lokalizację swojego biura. To dla nas kolejne potwierdzenie atrakcyjności naszej inwestycji, jej wyjątkowej lokalizacji oraz wysokiej jakości dostarczanych usług – mówi Justyna Drużyńska, dyrektor operacyjna ds. powierzchni biurowych w Master Management Group.

Hi Piotrkowska to wielofunkcyjny kompleks typu mixed-use, który powstał w ścisłym centrum Łodzi. Inwestycję tworzą dwa budynki o łącznej powierzchni biurowej 21 tys. mkw. klasy A+ oraz 5 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej. Pierwszy z budynków kompleksu to dwudziestopiętrowa wieża o wysokości 82 metrów, która zyskała status najwyższego łódzkiego biurowca. Drugi, pięciopiętrowy budynek przylega do pierzei ulicy Piotrkowskiej i tworzy kameralną powierzchnię biurową, połączoną z ofertą gastronomiczną na parterze. Dopełnieniem funkcji Hi Piotrkowska jest rozpoznawalny na całym świecie hotel Hampton by Hilton z 149 pokojami oraz trzema salami konferencyjnymi. Kompleks Hi Piotrkowska powstał tuż przy zbiegu głównych miejskich arterii komunikacyjnych. Hi Piotrkowska otrzymał ocenę Excellent w systemie certyfikacji BREEAM International New Construction dla etapu Post Construction.

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku w Łodzi wynajęto 31,6 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, co oznacza wzrost o ponad 280 proc. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Wyraźnie widać wzrost aktywności najemców, szczególnie w przypadku najnowszych budynków klasy A. Takiej właśnie powierzchni szukaliśmy dla naszego klienta, który w trosce o swoich pracowników liczył na dobrze skomunikowane biuro z bogatym zapleczem gastronomiczno-usługowym. Ważne dla Signify były również aspekty związane z ochroną – mówi Marta Pyziak, zastępca dyrektora w dziale powierzchni biurowej CBRE w Łodzi, zaangażowana w proces wyboru nowego biura dla firmy Signify.

