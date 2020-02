Hi Piotrkowska z wiechą na wieży biurowej - konstrukcja najwyższego biurowca w Łodzi zakończona

Hi Piotrkowska to powstający w sercu Łodzi wielofunkcyjny kompleks biurowo - usługowy. Inwestycję tworzą dwa budynki biurowe oraz hotel Hampton by Hilton. Dwudziestopiętrowa wieża biurowa o wysokości 82 m osiągnęła stan surowy otwarty. Konstrukcja drugiego, pięciopiętrowego biurowca została zakończona w pierwszej połowie 2019 roku i jest w stanie surowym zamkniętym. W sumie oba budynki zaoferują 21 tys. m2 powierzchni biurowej klasy A+ oraz 5 tys. m2 powierzchni handlowo-usługowej. 7-piętrowy hotel Hampton by Hilton w wysokim standardzie będzie dysponował restauracją oraz 149 pokojami dla gości.

- Z dumą możemy zakomunikować, że osiągnęliśmy kolejne kamienie milowe na budowie naszej flagowej inwestycji Hi Piotrkowska. Oficjalnie zakończyliśmy konstrukcję 82 – metrowej wieży, która zyskała status najwyższego łódzkiego biurowca. Z kolei hotel z budynkiem biurowym przyległym do ulicy Piotrkowskiej osiągnęły stan surowy zamknięty – komentuje Justyna Drużyńska, Dyrektor najmu powierzchni biurowej w Master Management Group.

Lokalizacja w ścisłym centrum Łodzi gwarantuje przyszłym użytkownikom kompleksu komfortowe korzystanie z rozbudowanej sieci komunikacji miejskiej oraz rowerowej. Wyjątkowość tego adresu podkreśla również bezpośrednie sąsiedztwo ul. Piotrkowskiej oraz bliskość centrum przesiadkowego „Piotrkowska Centrum", z którego dziennie korzysta około 50 000 osób. Dzięki swym różnorodnym funkcjom

– Obecnie kontynuujemy prace wykończeniowe na elewacji i wewnątrz wieży biurowej. Cieszy nas także zauważalny postęp prac przy małym biurowcu, który zyskał docelowy wygląd zewnętrzny. Zamontowane zostały wszystkie okna, fasady aluminiowo szklane oraz pokrycia dachów. Pierwsi najemcy wprowadzą się tu w trzecim kwartale bieżącego roku – dodaje Justyna Drużyńska.

Możliwości rozwijania biznesu w kompleksie Hi Piotrkowska przyciągają lokalnych przedsiębiorców i duże marki sieciowe. W gronie najemców są już biura serwisowane New Work, PKO BP, Starbucks, HEBE, Just GYM, Żabka, Namieszane Grill & Bar, Apteka Europejska, Telfan GSM, piekarnia i bistro Z pieca Rodem, a także Apteka Europejska i Delikatesy Fabryczne. Agentami najmu powierzchni biurowej kompleksu są Knight Frank i CBRE.

Kompleks ma też potencjał, żeby ożywić turystykę w mieście – jednym z najemców obiektu jest hotel Hampton by Hilton. Ze względu na zabytkowe kamienice znajdujące się w pierzei, ulicy Piotrkowskiej, projekt kompleksu był konsultowany z miejskim konserwatorem zabytków.