Hines informuje, że w kompleksie biurowym Wola Center, należącym do funduszu Hines European Value Fund (HEVF 1), został otwarty parking publiczny. Nowa przestrzeń zmieści do 370 pojazdów.

Hines, to globalna firma zajmująca się inwestycjami, rozwojem i zarządzaniem nieruchomościami.

Na funkcjonującym dzięki Hines parkingu, ogólnodostępnych jest 121 miejsc postojowych.

Z pozostałych mogą korzystać najemcy Wola Center. Koszt postoju, zgodnie ze średnią stawką w dzielnicy Wola, to 6 zł za godzinę. Dla kierowców korzystających z parkingu zewnętrznego zainstalowano dwa parkometry, w których można dokonywać płatności bezgotówkowych. Parking podziemny wyposażony jest w czytniki tablic rejestracyjnych oraz kodów QR, dzięki czemu użytkownicy mogą szybko i łatwo wjechać na jego teren. Za obsługę parkometrów odpowiedzialna jest firma CARPARK, natomiast Navipark już wkrótce udostępni aplikację do rezerwacji miejsc online z możliwością przedpłaty. Garaż podziemny wyposażony jest również w dziewięć stanowisk ładowania pojazdów elektrycznych – sześć stacji o mocy 22 kWh oraz trzy stacje DC umożliwiające szybkie ładowanie. Czytaj więcej Wola Center z certyfikatem BREEAM Inwestycja także w społeczność lokalną Wola Center to 34 930 mkw. powierzchni biurowej, handlowej i coworkingowej, a także punkty usługowe, eleganckie patio, zielone tarasy oraz rozbudowana infrastruktura dla rowerzystów, w tym stojaki i prysznice. Budynek jest świetnie zlokalizowany przy ul. Przyokopowej 33 na warszawskiej Woli. Dzięki bliskości węzła komunikacyjnego – metra oraz stacji kolejowej Warszawa Ochota - jest dobrze skomunikowany z innymi dzielnicami miasta oraz podwarszawskimi miejscowościami. Wola Center w grudniu 2022 roku otrzymała certyfikat BREEAM In-Use „Outstanding”, osiągając najwyższy wynik w Polsce i drugi najwyższy wynik spośród dwunastu obiektów biurowych z całej Europy. Parking podziemny w Wola Cente. Fot. Mat. pras. - Firmy i jednostki samorządowe coraz częściej wybierają warszawską Wolę na lokalizację swoich biur, czego dowodem jest stałe zainteresowanie wynajmem powierzchni w naszym kompleksie, objawiające się nowymi umowami najmu lub zwiększeniem powierzchni zajmowanych przez obecnych najemców. Ta popularność powoduje wzrost zapotrzebowania na miejsca postojowe, któremu wyszliśmy naprzeciw otwierając parking publiczny. Jest to ułatwienie nie tylko dla najemców Wola Center, ale także dla okolicznych mieszkańców i osób, które tu pracują lub załatwiają swoje sprawy w pobliżu. Dla firmy Hines niezwykle ważne jest podejmowanie zrównoważonych inicjatyw, które mogą przyczynić się do lepszego funkcjonowania obiektów, a jednocześnie pozytywnie wpłynąć na środowisko naturalne. Dlatego na naszym nowym parkingu dostępnych jest aż 9 ładowarek dla pojazdów elektrycznych – mówi Rafał Lisak, Asset Manager w Hines. Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

