Hines poinformował, że fundusz Hines European Value Fund (HEVF 1) podpisał trzy kolejne umowy na wynajem powierzchni biurowej w Wola Center w Warszawie.

Kontrakty dotyczące łącznej powierzchni ponad 2 900 mkw., obejmują ekspansję przestrzeni zajmowanej przez Sąd Okręgowy w Warszawie .

Także owe umowy dla Agencji Morskiej Gdynia i Hines Polska.

Wola Center posiada certyfikat BREEAM In-Use „Outstanding”, przyznany w grudniu 2022 roku.

Wola Center, jako jedyny wyróżniony biurowiec w Polsce, osiągnął drugi najwyższy wynik spośród zaledwie dwunastu tego typu obiektów w Europie. W budynku znajdują się powierzchnie biurowe oraz przestrzeń coworkingowa, lokale handlowe i usługowe, eleganckie patio, zielone tarasy, a także rozbudowana infrastruktura dla rowerzystów, w tym stojaki oraz prysznice. Zmotoryzowani mają do dyspozycji dwupoziomowy parking na 319 samochodów. Cały kompleks mieści łącznie 34 930 mkw. powierzchni biurowo-handlowej. Obiekt jest dobrze zlokalizowany, mieści się przy ul. Przyokopowej 33 na warszawskiej Woli. Dzięki bliskości ważnego węzła komunikacyjnego, metra oraz stacji kolejowej Warszawa Ochota jest świetnie skomunikowany z innymi dzielnicami miasta oraz podwarszawskimi miejscowościami.

Sąd Okręgowy w Warszawie, który wprowadził się do obiektu w maju ubiegłego roku, zdecydował o zajęciu większej powierzchni w Wola Center. Zajmie on ponad 1 970 mkw. brutto dodatkowej przestrzeni na 1. piętrze. Łączna powierzchnia biurowa wynajęta przez najemcę będzie wynosić około 4 750 mkw.

Wola Center.

W ramach drugiego kontraktu do Wola Center wprowadzi się Agencja Morska Gdynia, która zajmie ponad 145 mkw. powierzchni brutto na 7. piętrze. Trzecia umowa dotyczy zajęcia przez Hines Polska ponad 780 mkw. brutto przestrzeni biurowej na 11. piętrze w Wola Center oraz 50 mkw. powierzchni magazynowej na poziomie -1. Dla wszystkich stanowisk pracy został wprowadzony zdalny system rezerwacji biurek, który jest odpowiedzią na utrzymujący się trend pracy hybrydowej.

Przeniesienie biura Hines Polska do obiektu pozostającego w posiadaniu jednego z funduszy zarządzanych przez Hines było dla nas naturalną decyzją. Biurowiec Wola Center, obecnie wynajęty w 80 proc., znajduje się w dobrej lokalizacji, z idealnym połączeniem oraz doskonałymi parametrami w ramach kryteriów ESG. Odzwierciedla to wysoka jakość naszego zarządzania i strategia tworzenia wartości w sektorze biurowym – mówi Wojciech Rumian, prezes Hines Polska. ­

Hines, jako firma dbająca o zrównoważony rozwój, w swoim nowym biurze wykorzystuje wiele ekologicznych i przyjaznych dla pracowników rozwiązań, które wpisują się w przyjętą politykę ESG. Są to m.in. wykorzystanie naturalnych materiałów wyposażenia (drewno oraz korek), montaż filcu akustycznego pochodzącego z recyklingu, opraw ledowych, a także oświetlenia i mebli wytworzonych zgodnie z zasadą zero waste. Dodatkowo część wyposażenia z poprzedniej lokalizacji zostanie przekazana wybranym fundacjom dobroczynnym. Firma będzie również kontynuować zrównoważone podeście do pracy w biurze, zapewniając pracownikom zarówno odpowiednio przystosowane przestrzenie sprzyjające skupieniu, miejsca relaksu, jak i zdrowe przekąski, odejście od butelkowanej wody oraz całkowite przejście na elektroniczną komunikację wewnętrzną.

Firmę Hines wspierała Kancelaria DPPA podczas wszystkich procesów. Powyższe umowy są długoterminowe.





Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl