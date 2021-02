HireRight na dłużej w Silesia Star

HireRight, jeden z największych na świecie dostawców usług z zakresu background screeningu, przedłużył umowę najmu w katowickim biurowcu Silesia Star należącym do Globalworth.

Siedziba HireRight w Polsce od 2016 roku mieści się w budynku A kompleksu Silesia Star w Katowicach. Firma zdecydowała się pozostać w biurowcu należącym do Globalworth i przedłużyła umowę najmu na powierzchnię 3,2 tys. mkw. Najemcę w transakcji reprezentowała firma doradcza CBRE.

- Nasze biuro w Katowicach jest centralnym hubem dla wielu naszych zespołów w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA). Lokalizacja jest atrakcyjna i dobrze skomunikowana, blisko uczelni, z którymi współpracujemy przy rekrutacji nowych pracowników. Umiejscowienie biura w Europie Środkowej jest również kluczowe dlatego, że pomaga nam wspierać naszych globalnych klientów w regionie. Przedłużenie umowy najmu w Silesia Star zapewnia nam stabilność dla przyszłego rozwoju naszego zespołu w Polsce, pod wspólnym dachem. Cieszymy się z możliwości kontynuowania naszej współpracy z Globalworth przez kolejne pięć lat - mówi Steve Girdler, Dyrektor Zarządzający EMEA i APAC w HireRight.

HireRight działa na rynku polskim od 2003 roku. To jedna z największych na świecie firm dostarczających usługi z zakresu tzw. background screeningu - analizy i weryfikacji danych kandydatów, który pomaga organizacjom ograniczyć ryzyko związane z rekrutacją pracowników poprzez sprawdzanie i weryfikację informacji o potencjale osób ubiegających się o pracę.

- Silesia Star od samego początku cieszy się szczególnym zainteresowaniem innowacyjnych firm z sektora technologicznego, finansowego i usług dla biznesu. Zajmują one 95% powierzchni naszego biurowca. Kreatywne środowisko pracy, znakomita lokalizacja w centrum miasta, wysoka jakość powierzchni biurowej i nietuzinkowa architektura to tylko niektóre atuty, które przemawiają za naszym projektem. Nasi najemcy to doceniają, dlatego pomimo dużej oferty na katowickim rynku decydują się pozostać z Globalworth, w tym wypadku w Silesia Star - mówi Julie Archambault, Senior Leasing Manager w Globalworth Poland.

Silesia Star znajduje się w portfelu Globalworth od lipca 2019 roku, kiedy firma kupiła biurowiec od LC Corp (Develia). To jeden z najciekawszych projektów biurowych w Katowicach, autorstwa renomowanej pracowni Kuryłowicz & Associates. Kompleks składa się z dwóch 8-kondygnacyjnych budynków o powierzchni najmu ponad 29 tys. mkw.

Nieruchomość zlokalizowana jest w samym centrum Katowic, przy ulicy Uniwersyteckiej, w bezpośrednim sąsiedztwie Drogowej Trasy Średnicowej, Strefy Kultury i Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki swojemu położeniu obiekt jest znakomicie skomunikowany z całym miastem za pośrednictwem rozbudowanej sieci drogowej i transportu publicznego. Do dyspozycji najemców jest prawie 200 miejsc parkingowych w garażu podziemnym oraz dodatkowe około 250 na poziomie gruntu i w najbliższym sąsiedztwie, co jest wyjątkowym wskaźnikiem na katowickim rynku biurowym.