Hitachi ABB Power Grids wybiera gdański Garnizonie

Kontrakt podpisany w Gdańsku jest elementem współpracy, w ramach której agencja Corees Polska reprezentuje firmę Hitachi ABB Power Grids w Polsce we wszystkich transakcjach najmu powierzchni biurowej w kraju.

- Cieszymy się, że mamy po swojej stronie takiego partnera – mówi Szymon Kiełczewski, Head of Real Estate w Hitachi ABB Power Grids w Polsce. – To dla nas synonim profesjonalnie przeprowadzonych transakcji od momentu przekazania informacji na temat naszych potrzeb po złożenie podpisu na karcie umowy.



Garnizon to nowopowstała dzielnica w centrum Gdańska Wrzeszcza. Znajduje się na terenie o obszarze blisko 30 ha, na którym przez ponad 100 lat mieściły się, otoczone murem, obiekty wojskowe. Firmom oferuje przede wszystkim komfortowe, nowocześnie urządzone biura zarówno w nowych obiektach oraz odrestaurowanych budynkach zabytkowych już od niewielkiej 50-metrowej powierzchni aż po samodzielne budynki od 600 do 10.000 m2.