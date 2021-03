Hol 7.7 z nowym potencjałem

Modernizacja budynku od A do Z? White Stone Development pokazuje, jaki potencjał drzemie w biurowcach z kilkunastoletnią historią. Kompleks HOL 7.7, który w 2020 r. przeszedł przemianę części wspólnych, teraz zaprasza najemców do odwiedzenia nowego showroomu. Wokół dwóch budynków przy Cybernetyki 7 i 7a można też już korzystać z przyjemnego, zielonego i zapewniającego sporo miejsca do odpoczynku patio.

Decydując się w 2019 r. na zakup kompleksu HOL 7.7 (dawniej Helion i Luminar), White Stone Development od początku miał zamiar przenieść tę inwestycję w XXI wiek i zapewnić najemcom oraz lokalnej społeczności funkcjonalne, nowoczesne i estetyczne miejsce do pracy, spotkań, odpoczynku. W trakcie modernizacji, deweloper uzyskał certyfikat BREEAM In-Use, pozyskując przy tym dodatkowe punkty wynikające z przeprowadzonych prac. Była to recertyfikacja dokumentu z 2019 roku. To potwierdzenie, że w tym kompleksie istotna jest nie tylko estetyka i design, ale również poszanowanie środowiska oraz idea zrównoważonego rozwoju. W ostatnich miesiącach spółka kontynuowała działania związane z dopełnieniem planowanych zmian.

- Biurowce HOL 7.7 po modernizacji spełniają standardy wymagane dziś od nowoczesnej powierzchni do pracy. I nie chodzi tu tylko o nową recepcję, hole i przestrzeń wspólną. W jednym z budynków HOL 7.7, na wydzielonej powierzchni drugiego piętra, przygotowaliśmy showroom, który najlepiej pokazuje, jakie możliwości aranżacji biura i stworzenia dogodnych warunków do pracy daje nasz kompleks - powiedział Emil Gietka, kierownik projektu w White Stone.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Biuro w sam raz do pracy



W związku z prowadzonym procesem rekomercjalizacji kompleksu, White Stone zaproponował potencjalnym najemcom gotową, funkcjonalną i estetyczną przestrzeń pokazową, która jest dopracowana tak, aby w razie potrzeby zainteresowana firma mogła się z dnia na dzień do niej wprowadzić. Showroom, poza przestrzeniami do pracy, posiada strefę wejściową z recepcją, a dalej przeszklone pomieszczenia – gabinet, salę konferencyjną i salkę spotkań oraz kuchnię. Open space pozwala na elastyczne kształtowanie przestrzeni – na środku przewidziano dodatkowe miejsce spotkań wydzielane kotarą. Wprowadzone do wnętrza kolory, przeszklenia oraz ciekawe oświetlenie nadają wrażenie przestronności.



Projekt showroomu przygotowała pracownia Concept Space, a meble do tego pokazowego biura dostarczyła firma Las Mobili.