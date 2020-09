Hol biurowy zmienia funkcje

Dotyczy to nie tylko nowo powstających obiektów – nowe życie zyskują także budynki mające za sobą już przynajmniej dekadę historii. W samej Warszawie baza biur to już przeszło 5,6 mln mkw. powierzchni. Ok 40 proc. stanowią budynki starsze niż 10 lat, czyli można zakładać, że 2,5 miliona mkw. będzie wymagało modernizacji w nadchodzących latach. Przy ostrożnym założeniu, że koszt modernizacji jednego mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej to ok. 2000-3000 zł, mamy do czynienia z potencjalnymi inwestycjami o wartości wielu miliardów złotych. O tym, jakie zmiany czekają przestrzenie wspólne nieruchomości komercyjnych mówią nam eksperci rynku real estate.



Jeszcze niedawno główne hole biurowców klasy A w Warszawie nawiązywały stylem do tych, jakie pod koniec lat ’80 mogliśmy oglądać w filmie „Dziewczyna pracująca”. Gładkie marmury, kojarzone z ekskluzywnością i elegancją, dominowały na ścianach i kolumnach, towarzyszyła im masywna lada recepcyjna, ascetyczny branding i hole windowe utrzymane w tym samym klimacie. Od kilku lat obserwujemy zwrot w projektowaniu przestrzeni o bardziej komfortowym charakterze kojarzącym się z lobby hotelowym.



Zdecydowanie zmieniają się także trendy urbanistyczne – miasta na powrót stają się bardziej przyjazne pieszym i rowerzystom. Miasto jest dla ludzi i ma im służyć, nie tylko we wnętrzach budynków, ale także i na przestrzeniach wspólnych, patiach i dziedzińcach. Znany duński architekt Jon Gehl od lat promuje ideę „Cities for people” (Miasta dla ludzi), proponując zmiany sprzyjające tworzeniu społeczności, wykorzystaniu przestrzeni miejskiej do życia. Wg niego kluczowe dla dobrego funkcjonowania mieszkańców miasta jest dobre zaprojektowanie zwłaszcza powierzchni dostępnych z poziomu ziemi. To tyczy się także właśnie lobby biurowców, które coraz bardziej otwierają się na zewnętrze, oferują funkcje zaspokajające potrzeby najemców, ale też i okolicznych mieszkańców czy przechodniów. Także w częściach wspólnych budynków komercyjnych obserwujemy zwrot w kierunku resimercial – trendu odnoszącego się do ruchu w kierunku bardziej humanistycznych miejsc pracy, które zacierają granice między pracą, domem i zabawą. Jednocześnie w dobie post-pandemicznej, lobby pełnią także ważną funkcję podnoszenia bezpieczeństwa wewnątrz budynku.



O wiele więcej niż recepcja



Dawniej odizolowane od ulicy, dość ascetyczne, hole wejściowe były tylko częścią przechodnią i poczekalnią z funkcją rejestracji gości. Już jakiś czas temu inwestorzy, designerzy i zarządzający nieruchomościami dostrzegli w tym marnotrawstwo miejsca i utraconą szansę.



- Dziś myślimy o lobby budynku komercyjnego jako o wielofunkcyjnej przestrzeni, którą chce się jak najlepiej wykorzystać. Do roli recepcji dochodzą inne, w zależności od lokalizacji, okolicznej infrastruktury, charakteru miejsca. Wygodne miejsca do spotkań biznesowych i relaksu, kawiarnia lub kantyna czy nawet niewielka przestrzeń konferencyjna, to coraz częściej obraz dzisiejszych stref wejściowych biurowców stających się przedłużeniem biur znajdujących się wewnątrz. W ten sposób oferujemy najemcom dodatkowe benefity i podnosimy atrakcyjność nieruchomości komercyjnych - mówi Anna Suchodolska, co-CEO i CFO w White Stone Development – dewelopera nieruchomości komercyjnych i biurowych, mającego w swoim portfolio takie inwestycje jak Multimedialny Dom Plusa, Fort Mokotów czy zmodernizowany niedawno kompleks HOL 7.7.

