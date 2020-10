Home office będzie mieć konsekwencje

Nauczyliśmy się pracować z domu, co przełoży się na przyszły kształt i funkcje przestrzeni do pracy. Jednak biorąc pod uwagę perspektywę długoterminową, biuro na pewno pozostanie kluczem do budowania kultury, współpracy i rozwoju firm

W ramach ankiety przeprowadzonej w całym regionie CEE, CBRE zapytało pracowników, dlaczego chcieliby wrócić do biura. Większości ankietowanych brakuje bezpośrednich kontaktów ze społecznością biurową - to główny czynnik, który może zmotywować firmy do powrotu. Zauważalne są też zmiany w poczuciu produktywności. Tylko 16 proc. ankietowanych chce powrotu ze względu na lepszą koncentrację i efektywne działania.

Źródło: CBRE

A dlaczego nie chcemy powrotów do biur? Najczęstszym argumentem jest lęk przed zagrożeniem wirusowym - tak w przestrzeniach biur, jak i podczas transportu, problem z dziećmi, które zostają w domu oraz oszczędność czasu na dojeździe do biura.

- Na pewno nauczyliśmy się pracować z domu i to będzie miało swoje konsekwencje. Praca z domu stanie się stałym elementem i musimy się nauczyć funkcjonować w nowych realiach - uważa Joanna Mroczek, Head of CEE Research & Marketing CBRE. - Biura muszą dostosować się do nowej sytuacji i głównej funkcji, którą będą pełnić - mówi.

Zdaniem ekspertki, biura czekają zmiany w kierunku modeli hybrydowych łączących technologię z przestrzenią fizyczną. Joanna Mroczek zaznacza jednak, że długoterminowo, biuro na pewno pozostanie kluczem do budowania kultury, współpracy i rozwoju firm. - Kreatywność, która wynika z bezpośrednich kontaktów jest bardzo istotna - podsumowuje.

