Home office czy powrót do biura? Fujitsu nie ma dylematu

Jak wygląda powrót do biura Fujitsu Technology Solutions?

Aleksandra Durzyńska-Prochowska: Od początku pandemii większość naszych pracowników pracuje z domu, zamierzamy kontynuować taki sposób pracy przez najbliższe kila miesięcy. Jest to też spójne z globalnym podejściem naszej firmy, według którego cały czas najbardziej preferowanym, bezpiecznym sposobem pracy jest praca zdalna. Udowodniliśmy, że potrafimy dostarczać serwisy i produkty naszym klientom z równie dobrymi wynikami nie tylko, gdy wszyscy jesteśmy fizycznie w biurze, ale także zdalnie.

Na jaką skalę ma miejsce home office?

Od początku pandemii proaktywnie i dla bezpieczeństwa naszych pracowników, umożliwiliśmy praktycznie wszystkim pracę z domu. Fizycznie z biura pracuje tzw. skeleton staff, czyli pracownicy działów wspierających oraz kluczowi pracownicy operacyjni, których obowiązków służbowych po postu nie da się przenieść do domów – pracownicy działu IT (wydawanie, przyjmowanie sprzętu IT), działu HR (przyjmowanie umów, drukowanie i przygotowywanie umów, administracja dokumentów, przyjmowanie pracowników do pracy), dział Recepcji. Zdecydowaliśmy się, aby nowo przyjętych agentów pierwszej linii wsparcia technicznego, wdrażać przez pierwsze 2-3 tygodnie z biura, aby lepiej, szybciej i efektywniej mogli nauczyć się środowiska pracy, narzędzi i kultury organizacyjnej od starszych koleżanek i kolegów po fachu. Okres wdrażania z biura pozwala tez lepiej nawiązać kontakt i relację między pracownikiem a przełożonym.

Co oznacza dla Państwa bezpieczne biuro?

To biuro spełniające wszystkie wymagania oraz zalecenia BHP oraz optymalnie zaaranżowane. To miejsce, w którym pracownicy moga konstruktywnie porozmawiać ze swoimi kolegami i koleżankami z zespołu/ów i wiedzą, że mają zabezpieczone wszelkie narzędzia niezbędne do pracy.

