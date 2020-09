Home office do odwołania – rewolucja COVID-19. Jak zmieni się rola biur?

Fabryki XXI wieku muszą przejść lifting czy radykalną zmianę? Klątwa pustych biurowców – czy grozi Polsce? - Deweloperzy biurowi będą dążyć do ukończenia już rozpoczętych projektów, licząc na to, że najemcy wybiorą nowe budynki. Decyzje odnośnie uruchamiania kolejnych inwestycji w najbliższym czasie będą prawdopodobnie podejmowane bardziej ostrożnie, niż dotychczas - uważa Daniel Czarnecki, dyrektor działu powierzchni biurowych, reprezentacja wynajmującego Savills, prelegent Property Forum 2020 (14-15 września, hotel Sheraton w Warszawie, www.propertyforum.pl).

Ekspert agencji Savills podkreśla, że część deweloperów, chcąc utrzymać pełne zatrudnienie, nie pozwoli sobie na rezygnację z planów budowy. - Należy pamiętać, że na zagrożenie realizacji inwestycji biurowych wpływ ma nie tylko pandemia, ale również procedury urzędowe i prawo. Część projektów ma obecnie opóźnienia właśnie ze względu na przestoje niezależne od deweloperów czy popytu ze strony najemców - mówi.

Daniel Czarnecki twierdzi, że w pojedynczych przypadkach pandemia może mieć wpływ na spadek czynszów w niektórych obiektach. - Dużo istotniejszy trend będzie jednak widoczny w migracjach części najemców z droższych do tańszych lokalizacji. Może to być kolejny czynnik powrotu popularności Służewca, jak też doprowadzić do wykreowania nowych obszarów biznesowych, np. w północnej części stolicy - dodaje.

Jak wyjaśnia, coraz częściej pojawiać się będą rozwiązania dostosowujące powierzchnię biurową do nowych czasów. - Już w tej chwili trwa proces certyfikacji niektórych budynków według jednego z systemów, który ma potwierdzić w nich mniejsze ryzyko przenoszenia chorób. Swoje pięć minut ma teraz również proptech. Wszystkie nowe technologie mogą liczyć na popularność wśród firm poszukujących rozwiązań wspierających tworzenie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy oraz usprawniających pracę zdalną - wyjaśnia.

Ekspert agencji Savills mówi, że w przypadku większości firm nie jest jednak możliwe przeniesienie biznesu w 100 proc. na home office. Problemem staje się przekazywanie wiedzy młodszym pracownikom, łatwo zgubić gdzieś poczucie tożsamości firmowej, czy utracić korzyści płynące z pracy zespołowej. - Z pewnością może się jednak zdarzyć, że niektóre z firm przeniosą część etatów na home office, tworząc w biurze więcej miejsc typu hot-desk - podsumowuje i zaznacza, że spodziewa się, że część najemców z centrów coworkingowych będzie szukała niezależnych biur w kameralnych biurowcach i kamienicach, które m.in. pozwolą im zminimalizować kontakt z innymi osobami. - Parki biurowe na obrzeżach miast również prawdopodobnie będą cieszyć się większym zainteresowaniem, podobnie jak biura satelickie w dzielnicach oddalonych od centrum i głównej siedziby firmy. Istotny jest fakt, że rynek pracy się zmienił i pracodawcy w wielu sektorach nie zawsze muszą już kusić prestiżowym budynkiem w centrum miasta - mówi.

Jakie zmiany wymusi koronawirus – elastyczne powierzchnie, smart-desks, powrót do open space?

