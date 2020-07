Home office dobrze wypada w nowoczesnych usługach dla biznesu

Dopóki nie ma na rynku szczepionki, możemy jedynie układać różne scenariusze na temat tzw. nowej normalności. Tworząc je, balansujemy między trzema różnymi paradoksami - uważa Anna Bartoszewicz-Wnuk, Head of Workplace Advisory, JLL.









09 lip 2020

Home office dobrze się sprawdził w branży nowoczesnych usług dla biznesu. - Istotną kwestią dla tego sektora jest to, że lokalizacja pracownika, czyli miejsce, w którym mieszka i pracuje staje się coraz mniej ważne. Biuro służy do współpracy, rozwijania innowacyjnych pomysłów i podtrzymywania kontaktów społecznych. Tymczasem dom to najlepsze miejsce do wykonywania zadań wymagających indywidualnej pracy i skupienia – tłumaczy Anna Bartoszewicz-Wnuk, Head of Workplace Advisory, JLL.