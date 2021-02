Home office jest podejrzewany o słabą efektywność

Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 04 lut 2021 09:02

Spośród firm, które teraz godzą się na zdalną pracę, żadna nie chce przejść w pełni na ten model po pandemii. Wielu pracodawców ma zastrzeżenia do jego efektywności, choć niewielu rzetelnie go monitoruje. Tymczasem 80 proc. pracowników w Polsce liczy w przyszłości na home office lub system hybrydowy. Takie plany deklaruje tylko ok. 50 proc. firm.