Home office nie uśmierci biur

Powroty pracowników do biur odbywają się według różnych, lokalnych schematów. Nie ma uniwersalnego drogowskazu. Home office zdaje egzamin, ale na dłuższą metę stanie się wyzwaniem. Z pewnością nie uśmierci klasycznych biur. Duży biznes zawsze będzie ich potrzebował, ponieważ pewne działania nie mogą być prowadzone online. Zatem rewolucji na rynku biurowym nie ma co wypatrywać, przynajmniej w perspektywie najbliższych kilku lat. D takich m.in. wniosków doszli paneliści sesji Property Forum „Back to work – perspektywa najemców”.

Powroty do biur wyglądają różnie na różnych rynkach. – W Pradze 75-80 proc. pracowników pracuje w biurach, pomimo niewesołej sytuacji w tym kraju. W Budapeszcie także jest to około 70-80 proc. W Rumunii mamy trochę inną sytuację – tam restrykcje są większe, więc pracujemy w większości zdalnie. Z kolei w Polsce te powroty sięgają 50 proc. Z tym, że są budynki z 70-procentowym obłożeniem, ale również i takie, w których pracuje jedynie 30 proc. – wyliczał podczas Arkadiusz Rudzki, Executive Vice President Leasing & Sales, spółka biurowa Skanska w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ekspert przyznał, że większość amerykańskich firm „trzyma ludzi w domu”. Biznesy europejskie są bardziej elastyczne jeśli chodzi o pracę z biura. Jak to zmienia podejście do komercjalizacji przyszłych biurowców?

– Firmy mają różne strategie. Na przykład Facebook wynajął dodatkowe 70 tys. mkw. na Manhattanie. Nam udało się w trakcie lockdownu podpisać największą umowę na rynku komercyjnym w Polsce. Chodziło o budynek Generation Park Y. Transakcja przeprowadzona została zdalnie. Jesteśmy dumni, bo nie było to łatwe – opowiadał Arkadiusz Rudzki.

Dodał, że patrząc na to, co się dzieje dzisiaj w budynkach Skanski, jest ostrożnym optymistą. – Aktualnie negocjujemy około 30-40 umów najmu. Część tych rozmów rozpoczęła jeszcze przed lockdownem, reszta w trakcie i po restarcie gospodarki. Oczywiście różnią się one strukturą. Te zawieranie po lockdownie są mniejsze, choć to jest duże uogólnienie, ponieważ w niektórych branżach, jak IT czy e-commerce, liczba zatrudnionych pracowników rośnie. Są także sektory bardziej dotknięte pandemią, więc stawiają na hybrydowy styl pracy oraz coraz częściej rozważają korzystanie z powierzchni typu flex. Sądzę, że przyszłość będzie bardzo zróżnicowana. Od branży najemcy zależeć będzie jego strategia – tłumaczył Arkadiusz Rudzki.

Powrót do biur lokalną drogą

Jak z powrotem do biur radzi sobie WeWork? – Podczas lockdownu utrzymywaliśmy skeleton staff. Ze względu to, że większość naszych memberów przestała chodzić do biur. Nie była potrzebna pełna obsługa z naszej strony. Jednak cała organizacja działała jakby nic się nie wydarzyło. Wszystkie transakcje zostały dopięte. Od lipca, sierpnia rozpoczęły się naturalne powroty do biur – opisywał Piotr Łagowski, Senior Director WeWork.

