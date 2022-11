Co czwarty pracodawca w Polsce wciąż umożliwia pracę zdalną. Wyszukiwarka Kiwi.com sprawdziła, czy home office wpłynął na sposób, w jaki podróżujemy.

Home office ułatwia podróżowanie i przemieszczanie. Czas zaoszczędzony na dojazdach do pracy Polacy przeznaczają na wyjazd poza miasto i wydłużenie weekendu. Robi tak co czwarta kobieta i co trzeci mężczyzna.

Ponad 20 proc. ankietowanych w wieku 18-29 lat przyznaje, że regularnie pracuje z innego kraju i łączy pracę z podróżowaniem, w formie workation.

Wyniki badania wskazują, że pokolenie 20-latków cieszy się największa swobodą pracy zdalnej - ponad 13 proc.

Co dziesiąty w najbliższym czasie zamierza przejść na home office w pełnym wymiarze godzin.

Home office na stałe, z innego kraju

Najczęściej z takiego rozwiązania korzystają przedstawiciele:

pokolenia Z. - ponad 21 proc.,

osoby w wieku 30-44 lata - niemal 20 proc..

Najliczniej chciałoby skorzystać z możliwości pracy zdalnej to pokolenie 40 i 50-latków.

Ponad 43 proc. z nich deklaruje, że home office umożliwi im wydłużenie wypoczynku i podróży, który połączą z obowiązkami zawodowymi.

13 proc. badanych pracowników w wieku od 18 do 29 lat pracuje z domu w pełnym wymiarze godzin.

Co trzecia osoba w wieku 30-44 lata praktykuje model pracy hybrydowej.

Workation jest ogromnie popularne wśród osób w wieku 45-59 lat

Atrakcyjność pracy poza miejscem zamieszkania sprawia, że ponad 43 proc. tej grupy wiekowej po przejściu na home office ma zamiar wydłużyć swój pobyt na wyjeździe i połączyć z obowiązkami zawodowymi.

Workation? Tak, poproszę!

Workation jest jednogłośnie postrzegane przez Polaków, jako doskonała forma odstresowania się po pracy, co przyczynia się do większej efektywności i wprawia w dobry nastrój (40 proc. pokolenia Z, 36 proc. 30 i 40-latków oraz 35 proc. osób w wieku 44-59 lat). Dodatkowo, według ankietowanych, praca i podróżowanie poszerza horyzonty i inspiruje do działania (ponad 42 proc. osób w wieku 30-44 lat).

Wyniki badania Kiwi.com wskazują, że w najbliższym czasie ponad:

11 proc. przedstawicieli generacji Z zamierza przejść na pracę zdalną,

13 proc. na model hybrydowy.

10 proc. pokolenia 30 i 40-latków zamierza skorzystać z home office w pełnym wymiarze godzin.

Home office umożliwi Z-tkom regularną pracę z innego kraju w ponad 23 proc. przypadków, a niemal 35 proc. zyska czas, który przeznaczy na podróżowanie.

Ponad 40 proc. Polaków w wieku 30-44 lat deklaruje, że dzięki pracy zdalnej zyskałaby przede wszystkim więcej czasu, który mogłaby przeznaczyć na odpoczynek.

Niemal co trzecia osoba - ponad 28 proc. - chętnie wydłużyłaby swój pobyt za granicą, tak by połączyć podróżowanie z obowiązkami zawodowymi.

Ten model największą popularnością cieszy się wśród osób w wieku 44-59 lat - 43 proc. badanych.

Workation: szybki internet, wygodne biurko

Workation tak, ale pod warunkiem, że będzie szybki internet oraz dogodne warunki do pracy, jak biurko czy aneks kuchenny. To ostatnie jest niezwykle istotne dla niemal połowy pokolenia Z i najmniej dla osób w wieku 45-59 lat.

Wyniki badania Kiwi.com wskazują również, że ubezpieczenie zdrowotne i medyczne jest najbardziej istotne dla Gen Z - ponad 38 proc., a najmniej dla osób w wieku 45-59 lat.

Najmniej wymagające są osoby w grupie 30-44 lata - ponad 22 proc. twierdzi, że jedyna istotna rzecz, to miłe otoczenie.

Kiwi.com, wiodąca wyszukiwarka tanich lotów i firma traveltech, wraz z agencją badawczą Stem/Mark spytały mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polaków, o to czy praca zdalna wpłynęła na sposób w jaki podróżują.

