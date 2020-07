Home office pomoże zwerbować talenty z mniejszych miast

Dodano: 06 lip 2020 18:08

Pandemia rozwiała wiele złych stereotypów na temat pracy zdalnej. Natomiast wśród jej docenionych zalet jest m.in. to, że może pomóc w aktywizacji utalentowanych ludzi, którzy mieszkają w mniejszych miastach. - Musimy jednak znaleźć idealny balans między pracą z domu i z biur, które nadal będą potrzebne – przyznaje Katarzyna Józefowicz, Managing Director, Head of Wrocław Office Credit Suisse. Przygotowanie powierzchni biurowej do pracy to tylko jedna strona medalu. Wyzwaniem jest restart firm w nowym stylu zarządzania. - Nie będzie to łatwe w dużych zespołach, bo potrzebują one lidera, który zintegruje ich na nowo – uważa Peter Mitchell, Head of Global Business Services Kraków ABB.