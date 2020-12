Home office spustoszył biurowce tylko na chwilę

Dobre biuro w atrakcyjnej lokalizacji będzie podstawowym miejscem pracy, a home office to jedynie forma uelastycznienia funkcjonowania zespołu - uważa Wojciech Rumian, wiceprezes zarządu Hines Polska.

Sektor logistyczny jest rozpędzony jak nigdy, ale zapewne chętnych na zakup nie brakuje. Jak wygląda rynek transakcyjny w tych niepewnych czasach?

Wojciech Rumian, wiceprezes zarządu Hines Polska: Każde zawirowanie na rynku, bez względu na to, czy ma źródła gospodarcze, czy inne, może być postrzegane jako zagrożenie lub szansa. Sektor logistyczny przeżywa swój najlepszy okres w Polsce i Hines nie traktuje tego zjawiska jako przejściowego fenomenu. Uważam, że dotychczasowe tempo rozwoju gospodarczego, strategiczne miejsce Polski na mapie szlaków transportowych oraz rozwój branży e-commerce będą utrzymywały sektor logistyczny na fali wznoszącej. Dostęp do transakcji jest stosunkowo ograniczony. Istnieją jednak podmioty, które zbywają swoje aktywa w tym okresie, ponieważ wynika to z horyzontu czasowego ich strategii inwestycyjnej, a nie faktu, że dana nieruchomość nie spełnia ich oczekiwań.