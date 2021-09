Home office to wciąż benefit czy już standard?

Elastyczne godziny pracy, w dodatku zdalnej – to idealne warunki dla pracujących rodziców. Jak sprawić, by zadowoleni byli wszyscy?

Zadaniowy czas pracy i możliwość pracy z domu, to podstawowe udogodnienia pozwalające łączyć obowiązki zawodowe z życiem prywatnym – nie tylko rodzicom. Nie ma wątpliwości – na dzisiejszym rynku pracy, zwłaszcza w okresie pandemii, wygrywają te firmy, które są w stanie sprostać nowo wykształconym potrzebom pracowników. Zaciera się granica pomiędzy życiem profesjonalnym, a domowym, natomiast kluczem staje się zaoferowanie takich rozwiązań, które pomogą odnaleźć balans, co może być jeszcze trudniejsze dla świeżo upieczonych rodziców. Blisko 70 proc. mam obawia się, że po powrocie do pracy nie będą miały możliwości łączenia opieki nad dziećmi z pracą w sposób odpowiedni dla siebie i firmy. Rolą pracodawcy powinna być wówczas odpowiedź na te potrzeby – np. właśnie poprzez elastyczne podejście do czasu pracy czy odpowiednio zbudowaną kulturę organizacyjną.

Powrót do pracy, ale nowej

Blisko 50 proc. mam przebywających na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim planuje znaleźć nową pracę po powrocie do aktywności zawodowej lub wrócić do obecnej firmy tylko po to, żeby z bezpiecznego punktu szukać nowego zatrudnienia. Kobiety w tej sytuacji stawiają na organizacje, które pozwolą im więcej zarabiać i łączyć pracę z opieką nad dziećmi. Dlatego tak ważne z perspektywy pracodawcy staje się zapewnienie odpowiednich warunków do pracy świeżo upieczonym rodzicom – takie osoby to cenni pracownicy, znający kulturę organizacji, posiadający niezbędne kompetencje i doświadczenie, a ich odpływ byłby niekorzystnym zjawiskiem dla pracodawcy.

Pracownikowi wracającemu do pracy po dłuższym urlopie, pracodawca powinien zapewnić poczucie bezpieczeństwa – taka osoba musi wiedzieć, że ma gdzie wrócić i co będzie robić. W sytuacji, kiedy stanowisko, które pracownik sprawował przed urlopem, zostało zlikwidowane, manager powinien poinformować o tym odpowiednio wcześnie oraz zaproponować, w miarę możliwości, podobną rolę. Jeśli to niemożliwe, to – w optymalnej wersji, wspólnie z pracownikiem powinien poszukać stanowisk najbardziej zbliżonych do kompetencji i zgodnych z obraną uprzednio ścieżką rozwoju.