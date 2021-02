Home officer to bezpaństwowiec. Bez biura traci kontakt z firmą

Każdy członek organizacji powinien mieć przestrzeń, z którą się może identyfikować, ponieważ jest to element tożsamości marki, dla której pracuje. Tymczasem klasyczny home officer to biurowy bezpaństwowiec. - Ludzie nie chcą ani wyłącznie pracować z domu, ani całkowicie w biurze. Dlatego należy dać im wybór - uważa Magdalena Plasun, Senior Talent Acquisition Specialist w Boldare.

Rola biura w ostatnim roku zmieniła się we wszystkich firmach.

- Dla nas zawsze był to ważny i przyjemny temat - przyznała podczas webinaru Cushman & Wakefield "Rola biura w organizacji" Magdalena Plasun, Senior Talent Acquisition Specialist w Boldare, firmie IT, która wspiera biznesy w transformacji cyfrowej. Obecnie zatrudnia około 160 osób w czterech miastach Polski.

Słynne w Gliwicach biuro Boldare w dawnej szkole podstawowej stało się mocnym wyróżnikiem na rynku rekrutacyjnym. Kandydatów przyciągały nietypowe i zwinne przestrzenie. Co się z nimi stało po wybuchu pandemii?

Zwinne biuro skutecznym magnesem

Dla Boldare przejście na pracę zdalną tuż po wybuchu pandemii nie było problemem. - Od momentu podjęcia decyzji do wdrożenia systemu w życie minęło nie więcej niż 12 godzin. Po prostu spakowaliśmy swoje komputery do plecaków i poszliśmy do domu. Pracujemy w zespołach rozproszonych, na rynku międzynarodowym, więc praca zdalna już wcześniej nam towarzyszyła - wspomina Magdalena Plasun.

Jednak po wybuchu pandemii firma zastanawiała się, czy przejść na tę formę pracy w 100 procentach, narzucając ten system ludziom, czy zostawić biura otwarte.

- Ponieważ nasza kultura organizacji i charakter relacji z pracownikami jest oparty na wzajemnym zaufaniu, szacunku oraz swobodzie i wolności przy podejmowaniu decyzji, to nie wyobrażaliśmy sobie sytuacji, w której moglibyśmy cokolwiek komuś narzucić. W związku z tym daliśmy ludziom wybór: biuro lub dom. Oczywiście na początku rekomendowaliśmy jednak home office, ale nie wyobrażaliśmy sytuacji, aby było to nienegocjowalne - opisuje Magdalena Plasun.

Jednocześnie bardzo szybko wprowadzone zostały zasady bezpiecznego korzystania z biura dla osób, które postanowiły w nim pozostać.

Frekwencja siada, ale wciąż jest

Frekwencja w czterech lokalizacjach Boldare wyglądała różnie, ale charakterystyczny okazał się jeden trend.

- W każdym z biur w czasie pandemii oczywiście spadła. Jednocześnie nie wszyscy przeszli na pracę zdalną. Mimo obaw o swoje bezpieczeństwo oraz początkowego zachłyśnięcia się zaletami pracy zdalnej jest grupa osób, która wciąż regularnie w pracy się pojawia - tłumaczy Magdalena Plasun.

