HomeDoctor wybrał Domaniewską 45

Knight Frank reprezentował właściciela budynku, firmę ASD Real Estate., zaś najemcy doradzała firma JLL.

- Dynamicznie zmieniająca się sytuacja pandemiczna wskazuje, że zwiększony dostęp do opieki medycznej zyskuje na znaczeniu. Tym bardziej cieszy nas, że firma HomeDoctor dołączyła do grona najemców budynku Domaniewska 45 – komentuje Ewelina Szczepaniak, negocjator w Knight Frank.

- Z wielką przyjemnością wzięliśmy udział w procesie negocjacji i podpisywania umowy z HomeDoctor. Cały proces przebiegał bezproblemowo, a otwartość właściciela budynku, firmy ASD Real Estate, utwierdziła nas w przekonaniu, że nawet w czasach pandemii COVID-19 nasz biznes może się rozwijać w oparciu o współpracę z wiarygodnymi partnerami - mówi Wiktoria Weilandt, JLL.

HomeDoctor to firma specjalizująca się w świadczeniu prywatnej opieki medycznej w formie domowych wizyt lekarskich oraz telekonsultacji. Platforma zapewnia pacjentom szybki dostęp 24/7 do ponad 400 lekarzy z ponad 20 specjalizacji. Nowe biuro daje firmie zaplecze do dalszego rozwoju jej zespołu.

Domaniewska 45 to wykończony w wysokim standardzie, kameralny budynek biurowy, oddany do użytku w 2014 roku. Obiekt oferuje około 9 850 m kw. powierzchni najmu, rozmieszczonej na 8 kondygnacjach naziemnych.