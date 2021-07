Hushoffice z nową propozycją kabiny akustycznej do pracy hybrydowej

HushHybrid zapewnia wszelkie udogodnienia związane z korzystaniem z kabiny akustycznej do dłuższej pracy w pojedynkę i wideokonferencji. Fot. Hushoffice









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 26 lip 2021 10:43

HushHybrid to nowość w ofercie kabin akustycznych marki Hushoffice dedykowana do pracy indywidualnej i dłuższych wideokonferencji. Praca hybrydowa to już nie tylko trend, ale model, po który sięga dziś coraz więcej pracodawców, a wszystko dzięki covidowym powrotom do biurowej rzeczywistości.