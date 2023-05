Środowiskiem pracy przestało być biuro. Dziś to ekosystem miejsc związanych z różnymi jej modelami i kulturą firmy. Spoiną jest technologia – tłumaczy Dorota Osiecka Partner & Director People & Places Advisory Colliers Define.

Hybrydowy model pracy w Polsce - podsumowujemy.

Trend pracy hybrydowej wchodzi powoli w fazę dojrzałości.

Najbardziej popularny (59 proc.) jest schemat dwa na trzy, czyli dwa dni pracy z biura, a trzy zdalnie lub na odwrót.

Całkiem popularne (13 proc.) są też modele remote first, z przeważającą pracą zdalną - 80 proc., czyli cztery dni w tygodniu.

Niemal jedna czwarta (24 proc.) zdecydowała się na model office first, w którym wymiar pracy zdalnej nie przekracza średnio jednego dnia w tygodniu.

Trend pracy hybrydowej wchodzi powoli w fazę dojrzałości i w najbliższych latach zmieni funkcjonowanie środowiska pracy i sposób korzystania z przestrzeni biurowych. Pracownicy przyzwyczaili się do elastyczności i autonomii, na którą pozwala praca zdalna i takiego właśnie elastycznego podejścia do miejsca i czasu oczekują od pracodawców.

Mamy do czynienia z trwałą zmianą modelu pracy, zarówno jeśli chodzi o oczekiwania pracowników, ale też tego, jak firmy na te oczekiwania reagują – tłumaczy Dorota Osiecka, Partner & Director People & Places Advisory Colliers Define.

Hybryda nie jest jednorodna

– Mamy do czynienia z trwałą zmianą modelu pracy, zarówno jeśli chodzi o oczekiwania pracowników, ale też tego, jak firmy na te oczekiwania reagują – tłumaczyła Dorota Osiecka, Partner & Director People & Places Advisory Colliers Define podczas otwarcia Hybrid Workplace Experience Centre w Warszawie.

Hybrydowe środowisko pracy. Wdrożone modele. Opracowanie Colliers.

Skąd wiadomo, że to trwała zmiana? Wskazują na to badania przeprowadzone przez Colliers, z których wynika, że 89 proc. polskich przedsiębiorstw wdrożyło obecnie hybrydowy model pracy i zamierza przy nim pozostać.

– Jednak hybryda wcale nie jest jednorodna. Najbardziej popularny (59 proc.) jest schemat pół na pół, czasem nazywany dwa na trzy, czyli dwa dni pracy z biura, a trzy zdalnie lub na odwrót. Jednak całkiem popularne (13 proc.) są też modele remote first, z przeważającą pracą zdalną (80 proc., czyli cztery dni) – wylicza Dorota Osiecka.

89 proc. polskich przedsiębiorstw wdrożyło obecnie hybrydowy model pracy i zamierza przy nim pozostać.

Niemal jedna czwarta (24 proc.) zdecydowała się na model office first, w którym wymiar pracy zdalnej nie przekracza średnio jednego dnia w tygodniu.

Hybrydowe środowisko pracy. Jaki odsetek pracowników średnio pracuje w danym modelu? Opracowanie Colliers.

Skrajne zachowania, czyli praca całkowicie z biura i w pełni zdalna są odpowiednio wdrażane przez 1 proc. i 5 proc. organizacji.

Biuro przestało być środowiskiem pracy

Bardzo ciekawe zjawisko, zdaniem Doroty Osieckiej, Colliers zaobserwował, badając oczekiwania około 2 tys. pracowników.

– Przed pandemią typową potrzebą było niecałe 1,5 dnia pracy zdalnej w tygodniu, czyli ok. 23 – 30 proc. Tymczasem dzisiaj, po pandemii, idealny scenariusz dla pracowników to blisko 60 proc. czasu pracy zdalnej. To spory rozrzut – opisuje Dorota Osiecka.

Hybrydowe środowisko pracy. Oczekiwania pracowników. Preferowany zakres pracy zdalnej (dni/tydzień).Opracowanie Colliers.

Ekspertka dodaje, że dane te zmieniły również podejście firm do rekrutacji. Przed pandemią zdecydowana przedsiębiorców zatrudniała pracowników mieszkających w obrębie godzinnego dojazdu do biura.

Hybrydowe środowisko pracy. Oczekiwania pracowników. Preferowany zakres pracy zdalnej (2020 i później).* 3-4,5 dni w tygodniu w biurze** 4+ dni w tygodniu zdalnie. Opracowanie Colliers.

– Obecnie niewielki odsetek deklaruje, że będzie zatrudniać ludzi wyłącznie w biurze. Normą jest rekrutowanie osób mieszkających w zasięgu względnie komfortowego dojazdu, ale coraz bardziej popularną formą jest nabór pracowników z całej Polski lub powoli nawet z całego świata – opisuje Dorota Osiecka.

Kluczowa w budowaniu hybrydowego środowiska pracy jest całościowa troska o trzy fundamenty: zarządzanie, fizyczną przestrzeń i narzędzia cyfrowe - tłumaczy Dorota Osiecka, Partner & Director People & Places Advisory Colliers Define.

Oznacza to, że środowiskiem pracy już nie jest biuro. – To ekosystem miejsc związanych z modelem pracy i kulturą firmy. Spoiną jest technologia, która umożliwia ten proces – tłumaczy Dorota Osiecka.

Środowiskiem pracy przestało być biuro. To ekosystem miejsc związanych z modelem pracy i kulturą firmy. Spoiną jest technologia, która umożliwia ten proces. Opracowanie Colliers.

Hybryda służy pracownikom, szkodzi zespołom

Skuteczne wdrożenie hybrydowego modelu pracy wymaga bardzo dużego wysiłku organizacyjnego.

Wpływ pracy zdalnej na organizację. Opracowanie Colliers.

– Zdaniem zarządzających, wydajność i produktywność indywidualna pracowników nie pogorszyła się. Jednak sytuacja wygląda gorzej, gdy przeanalizujemy elementy dotyczące zbiorowości, takie jak: przepływ informacji w organizacji, onboarding nowych osób, czy podtrzymywanie poczucia przynależności do zespołu – wyjaśnia Dorota Osiecka.

Dlatego kluczowa w budowaniu hybrydowego środowiska pracy jest całościowa troska o trzy fundamenty: zarządzanie, fizyczną przestrzeń i narzędzia cyfrowe.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl