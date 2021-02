Hybryda zaaranżuje biura na nowo

– Na dłuższą metę praca zdalna jest nie do utrzymania jako standardowo obowiązujący model współpracy. Ale być może pandemia przyniesie więcej możliwości elastycznego kształtowania miejsca i czasu pracy – zauważają Aleksandra Hobler i Paweł Jesionek z pracowni we.make.

Już dziś jedno z rozwiązań to połączenie pracy z domu z pracą w biurze, podczas której odbywają się spotkania, narady, a pracownicy mają możliwość rozwijania relacji, dyskusji. Wiele wskazuje na to, że praca hybrydowa, w różnych proporcjach, będzie nowym standardem dla większości organizacji.

Hybryda – nowy standard

Jak hybryda wpłynie na aranżacje przestrzeni biurowej? - Zwiększy się udział funkcji pozwalających na prowadzenie wielu spotkań zdalnych jednocześnie. Rozwiązania jak np. meblowe budki telefoniczne pozwalają na zaspokojenie tej potrzeby przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności w ich lokalizowaniu oraz efektywności wykorzystania powierzchni – mówi Jan Paweł Ramatowski, Space Planning Director, Massive Design.

W nowej rzeczywistości biura nie znikną, ale ich funkcja będzie inna niż przed pandemią. Staną się miejscem do spotkań i wymiany myśli. – W aranżacjach nie będzie już ogromnych sal. Będą potrzebne mniejsze, kameralne, dedykowane spotkaniom w określonych grupach. Być może w takich salach nie będzie krzeseł, co dodatkowo będzie sugerować, że mają to być krótkie spotkania – zastanawia się architekt Przemo Łukasik, współzałożyciel pracowni Medusa Group.

Architekci są zgodni, że do biura będziemy przychodzić głównie po to, by pracować w duchu współpracy i wymiany myśli. - W każdej znanej mi organizacji istnieje słuszne przeświadczenie, że najlepszym, co może się wydarzyć i co popycha te organizacje do przodu, jest współpraca i wzajemne napędzanie się do działania. Chociaż wideo spotkania w wielu przypadkach umożliwiają pozostanie w kontakcie z zespołem i klientami, jednak przez ograniczenia technologiczne brakuje im dynamiki osiąganej tylko na spotkaniach na żywo. Nie zawsze wsparcie technologiczne, jakie mamy do dyspozycji w domu, będzie w stanie wydobyć to, co możemy uzyskać z biura, gdzie dostępne rozwiązania są zdecydowanie bardziej zaawansowane technologicznie oraz wspierające naszą działalność. Stąd główny nacisk w biurach postpandemicznych na przestrzenie współpracy – zauważa Jan Paweł Ramatowski.

