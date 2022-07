Hybrydowy model pracy zmienia aranżację biur, ale ich nie zmniejsza

Aplikacje do rezerwacji biurek, sal i miejsc parkingowych oraz zwiększenie liczby małych salek lub budek do spotkań i wideokonferencji - to najpopularniejsze zmiany w aranżacji biur, które przygotowują się na powrót pracowników. – Co ciekawe, najemcy wcale nie zmniejszają wynajmowanych przestrzeni – tłumaczy Mariola Bitner, Associate, Head of Workplace Strategy Cushman & Wakefield.

Z globalnych badań Cushman & Wakefield wynika, że indywidualne miejsca pracy w biurze kiedyś zajmowały 70 proc. , dzisiaj - 40 proc.

Aby przekonać się, w jaki sposób pracodawcy zmieniają aranżację biur, aby dostosować je do powrotu pracowników, firma Cushman & Wakefield ponownie przeprowadziła w Polsce badanie wśród najemców zarządzanych przez siebie budynków. Zostało ono zrealizowane metodą CAWI w czerwcu 2022 r. na próbie 103 osób decyzyjnych w zakresie zarządzania przestrzenią biurową.

Wyniki pokazały między innymi, że ponad jedna trzecia wszystkich ankietowanych wprowadziła zmiany w funkcjonowaniu przestrzeni biurowej w trakcie pandemii (10 proc.) lub planuje je wprowadzić w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy (24 proc.).

Z kolei blisko jedna czwarta nie podjęła jeszcze decyzji odnośnie dostosowania powierzchni biurowej do nowej rzeczywistości, co przekłada się na spadek o 6 pp. względem wyników badania z czerwca 2021 r.

Niespełna 32 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie wprowadzi żadnych zmian, co może wynikać z etapu trwania umowy lub braku nakładów kapitałowych udzielanych zwyczajowo przez właścicieli na wykończenie lub modernizację powierzchni. Ograniczeniem dla planów inwestycyjnych najemców może być również wzrost kosztów wykończenia powierzchni obserwowany od początku 2022 r.

Jak biura zmieniają się dla wracających pracowników?

Blisko 43 proc. respondentów wprowadziło aplikacje do obsługi procesu rezerwacji biurek, salek oraz miejsc parkingowych. Jeśli chodzi o aranżację wnętrza, to do najczęściej wskazywanych elementów i funkcji wprowadzonych lub planowanych do wprowadzenia należy m.in. zwiększenie liczby małych salek lub budek do spotkań i wideokonferencji, na co wskazało blisko 40 proc. ankietowanych.

Na powiększenie lub dodanie nowych stref socjalnych zdecydowało się 32 proc. Z kolei 29 proc. wskazało na plany redukcji liczby stanowisk pracy, co jest powiązane z przejściem z tradycyjnego do hybrydowego modelu pracy.

Potrzebujemy w biurach trzy razy więcej przestrzeni relaksacyjnych. To oznacza zmianę w dobrym kierunku: troski o dobrostan pracowników – wyjaśnia Mariola Bitner, Associate, Head of Workplace Strategy Cushman & Wakefield.

– Jednocześnie, co ciekawe, najemcy nie zmniejszają wynajmowanych przestrzeni – tłumaczyła podczas prezentacji raportu Cushman & Wakefield „Jaka przyszłość czeka biura” Mariola Bitner, Associate, Head of Workplace Strategy Cushman & Wakefield.

W trosce o dobrostan pracowników

Z globalnych badań firmy na temat wyglądu biura wynika, że indywidualne miejsca pracy kiedyś zajmowały 70 proc. biura. Dzisiaj to jest 40 proc.

– Z kolei przestrzenie typu collaborative workplace, czyli większe pomieszczenia, w których pracownicy mogą się spotykać wymieniając pomysły, wzrosły z 25 proc. do 45 proc. Natomiast sekcja support & wellbeing poszybowała z 5 proc. do 15 proc. Zatem potrzebujemy tych przestrzeni relaksacyjnych trzy razy więcej. To oznacza zmianę w dobrym kierunku: troski o dobrostan pracowników – wyjaśnia Mariola Bitner.

Ponad dwie trzecie (67 proc.) badanych wskazało restaurację lub kantynę jako najważniejszą usługę spośród wszystkich oferowanych w budynku. Na drugim miejscu znalazł się bankomat (43 proc.).

Jakich usług w biurowcu szukają pracownicy?

W jakim kierunku powinni podążać właściciele biurowców, aby uzyskać przewagę konkurencyjną i mieć tętniący życiem obiekt pełen najemców? Ponad dwie trzecie (67 proc.) badanych wskazało restaurację lub kantynę jako najważniejszą usługę spośród wszystkich oferowanych w budynku. Na drugim miejscu znalazł się bankomat (43 proc.). Trzecią pozycję zajęła dostępność infrastruktury rowerowej, którą wskazało 40 proc. respondentów. Na dalszych miejscach znalazły się: sklep spożywczy (30 proc.), kawiarnia (21 proc.) czy paczkomat (19 proc.).

Skala wzrostów zapotrzebowania na miejsca parkingowe dla pracowników jest na tyle niewielka, że najprawdopodobniej nie będzie miała większego przełożenia na poziom wynajęcia garaży podziemnych czy koszt ich najmu.

Niespełna 27 proc. pytanych wskazało, że zapotrzebowanie na miejsca parkingowe uległo zmianie ze względu na wybuch pandemii, co przekłada się na spadek o 13 pp. W porównaniu do badania z czerwca 2021 r.

Jednocześnie 22 proc. przyznało, że obecnie potrzebuje więcej miejsc niż przed pandemią, a 5 proc. – chciałoby ich mniej. Ponad 56 proc. przyznało, że ich wymagania parkingowe się nie zmieniły.

„Analiza danych pokazuje wzrosty zapotrzebowania na miejsca parkingowe dla pracowników, natomiast skala tego wzrostu jest na tyle niewielka, że najprawdopodobniej nie będzie miała większego przełożenia na poziom wynajęcia garaży podziemnych czy koszt ich najmu” – czytamy w raporcie Cushman & Wakefield „Jaka przyszłość czeka biura”.