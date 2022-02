Hybrydowy model pracy zmienia biura. Łatwo wpaść w pułapkę

Niedopasowanie systemu pracy hybrydowej do prawdziwych potrzeb firmy i sposobu jej funkcjonowania może być główną pułapką czyhającą na najemców biur. Dlatego, przed wprowadzeniem zmian, najlepiej przeprowadzić rzetelny audyt potrzeb - tłumaczy Anna Ciok, Country Director Origameo by HB Reavis.

Origameo jako część HB Reavis wdraża tego typu działania dla swoich klientów. - Zanim zaproponujemy rozwiązanie, przeprowadzamy audyt. Polega to m.in. na tym, że w specjalnych ankietach pytamy pracowników nie tylko o ich oczekiwania, ale także jak na co dzień pracują. Ważne jest to, czy spędzają najwięcej czasu na pracy w skupieniu, współpracując z innymi, czy na zajęciach kreatywnych - wylicza Anna Ciok, Country Director Origameo by HB Reavis.

Odbywają się także rozmowy z menadżerami oraz z zarządem.

- Często oczekiwania zarządów są inne niż potrzeby pracowników. Wtedy oczywiście staramy się wypracować sensowny kompromis, który będzie służył firmie - tłumaczy Anna Ciok.

Jednak ten swoisty audyt potrzeb nie opiera się jedynie na zebranych opiniach. Origameo przeprowadza również badania.

- Przy pomocy czujników ruchu rozmieszczonych w biurze, liczymy ile czasu pracownik spędza przy biurku, w salach konferencyjnych, przestrzeniach wspólnych czy w kuchni. Zależy nam na uchwyceniu zasad, według których ruch w biurze się kształtuje - wyjaśnia Anna Ciok.