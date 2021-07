Hyland zajmie dwa piętra w wieży Global Office Park

Cavatina Holding nie zwalnia tempa komercjalizacji swoich inwestycji powstających w dynamicznie rozwijających się miastach regionalnych.

Hyland zatrudnia ponad 4 tys. pracowników w ponad 30 lokalizacjach na całym świecie i ma pozycję innowatora i lidera w swojej dziedzinie.

W 2020 roku amerykańska firma otworzyła w Katowicach swoje pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej centrum badawczo-rozwojowe, gdzie zespół inżynierów rozwija nowe produkty i usługi na potrzeby całej grupy.

Hyland poszerza swoje plany obecności w Polsce i zwiększa zatrudnienie.

Firma zajmie 2 piętra w środkowej wieży (A1) multifunkcyjnego kompleksu Global Office Park.

Do momentu oddania budynku do użytku, najemca korzystać będzie z ponad 700 mkw. powierzchni biura serwisowanego Quickwork zlokalizowanego w ukończonym już budynku C kompleksu. Najemcę w trakcie procesu wyboru lokalizacji i negocjacji umowy najmu reprezentowała firma CBRE.

- Nasz katowicki zespół R&D odgrywa kluczową rolę w rozwoju wiodącej oferty usług związanych z treścią, która umożliwia tysiącom organizacji dostarczanie lepszych doświadczeń ich klientom - mówi Bill Priemer, Prezes i CEO Hyland.

Hyland to kolejny najemca z mocno rozwijającej się w Katowicach branży IT, którego przyciągnęła lokalizacja i jakość biur powstających w wieżach Global Office Park. Na koniec zeszłego roku Cavatina podpisała umowę z ING Tech Poland, dostawcą kompleksowych usług IT oraz biznesowych wspierających proces transformacji cyfrowej ING na całym świecie. Na powierzchni 16,6 tys. mkw. stworzone zostaną nie tylko powierzchnie biurowe dla pracowników ING Tech, ale także otwartą na miasto strefę „Gravity Point”.

Co oferuje Global Office Park?