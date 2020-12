Hyundai Engineering wprowadzi się do biurowca Plac Zamkowy przy warszawskiej Starówce

Budynek Plac Zamkowy – Business with Heritage owocnie kończy rok. Spółka Senatorska Investment właśnie pozyskała kolejnego najemcę. Od marca 2021 r. do swojej nowej siedziby wprowadzi się przedstawicielstwo Hyundai Engineering. Firma Hyundai Engineering została założona w 1974 roku jako Hyundai Technology Development Co., Ltd. i stała się globalną firmą inżynierską, która reprezentuje Koreę na arenie międzynarodowej.