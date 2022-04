I kwartał 2022 na rynku nieruchomości komercyjnych za nami. Jaki był dla deweloperów?

I kwartał 2022 roku to dla wielu deweloperów czas nowych inwestycji, interesujących komercjalizacji i oddanych do użytku projektów. Kilka firm z sukcesem zdecydowało się także na emisję obligacji. W branży pojawia się również wyraźny zwrot w kierunku ESG. Ze strony deweloperów płynęła też fala pomocy uchodźcom. Podsumowaliśmy najważniejsze wydarzenia w wybranych spółkach deweloperskich działających na rynku nieruchomości komercyjnych.

Cavatina Holding

I kwartał tego roku w Cavatina Holding przyniósł m.in. pierwszą emisję obligacji. Na początku marca informowaliśmy o tym, że Cavatina uplasowała w ofercie publicznej 3,5-letnie obligacje o wartości ponad 40 mln zł.

W minionym kwartale Cavatina Holding otrzymała też pozwolenie na użytkowanie jednej ze swoich flagowych inwestycji - wież biurowych Global Office Park w Katowicach. Kontynuowała również budowę inwestycji Ocean Office Park na krakowskim Zabłociu. W lutym informowaliśmy o tym, że prace prowadzone są obecnie przy Ocean B, czyli drugim budynku.

Z kolei w kompleksie Quorum Cavatina Holding w centrum Wrocławia prace przy budowie pierwszego budynku - Quorum D wkroczyły w ostateczną fazę.

W I kwartale 2022 roku spółka zależna Cavatina Holding S.A. pozyskała również od niemieckiego banku Norddeutsche Landesbank – Girozentrale 50 mln euro kredytu inwestycyjnego m.in. na refinansowanie nakładów poniesionych na realizację inwestycji Tischnera Office w Krakowie.

Spółka Cavatina w minionym kwartale wraz z wynikami rocznymi opublikowała także swój pierwszy raport ESG. Podsumowała w nim wszystkie dotychczasowe działania i osiągnięcia w trzech obszarach związanych ze społecznością, środowiskiem oraz ładem korporacyjnym.

Global Office Park - inwestycja Cavatina Holding. Fot. materiały prasowe

Skanska

W I kwartale 2022 r. biurowiec Wave zrealizowany przez Skanska w Gdańsku otrzymał WELL Core & Shell jako pierwszy biurowiec w Trójmieście. To jedyny taki certyfikat na poziomie gold poza rynkiem warszawskim.

Z kolei realizacja biurowca P180 - flagowej inwestycji Skanska zlokalizowanej przy stacji metra Wilanowska w Warszawie, weszła w tym kwartale w końcową fazę. Nad budynkiem zawisła symboliczna wiecha, oznaczająca zakończenie prac konstrukcyjnych.

W Krakowie zaś ukończono budowę High5ive. Ostatni budynek inwestycji w marcu otrzymał pozwolenie na użytkowanie. Światło dzienne ujrzały także nowe wizualizacje projektu Centrum Południe we Wrocławiu. Prezentują one m.in. loggie znajdujące się na każdym piętrze realizowanej drugiej fazy inwestycji.

Polski Holding Nieruchomości

W PHN wśród najważniejszych wydarzeń kwartału jest wynajem przez PKO Bank Polski całego wieżowca Skysawa.

Przekazanie warszawskiego biurowca w użytkowanie planowane jest na ostatni kwartał 2022 roku.

Polski Holding Hotelowy

Dla Polskiego Holdingu Hotelowego pierwszy kwartał 2022 roku to m.in. przejęcie kontroli nad spółką Interferie. W lutym PHH kupił w zakończonym wezwaniu 100 proc. ogólnej liczby akcji tego przedsiębiorstwa.

Po wybuchu wojny w Ukrainie PHH bardzo aktywnie włączył się także w pomoc uchodźcom, udostępniając w swoich hotelach 30 tys. miejsc noclegowych.

Echo Investment

Spółka pod koniec lutego ukończyła swoją siódmą inwestycję biurową we Wrocławiu - MidPoint71. W marcu ogłaszaliśmy, że zarządcą biurowca będzie Colliers.

W okresie od stycznia do marca spółka Echo Investment dwukrotnie wyemitowała też papiery dłużne o łącznej wartości nominalnej do 50 mln złotych (serie K i L). Sprzedaż obu serii dla inwestorów indywidualnych spotkała się z dużym zainteresowaniem. W obu przypadkach zapisano się na wszystkie oferowane obligacje.

MidPoint79 - inwestycja Echo Investment. Fot. materiały prasowe

Arche

W styczniu pisaliśmy o podpisaniu umowy przedwstępnej przez to przedsiębiorstwo z właścicielem Elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu. Umowa sprzedaży obiektu ma być podpisana w lipcu.

W marcu informowaliśmy o kolejnej inwestycji właściciela sieci hoteli - przebudowie sanatorium MSWiA w Nałęczowie. W obiekcie docelowo ma powstać czterogwiazdkowy hotel z 300 pokojami i apartamentami.

W tym kwartale głośno było również o planach otwarcia przez Arche fabryki w Siedlcach o nazwie „Arche Prefabrykacja”. Głównym celem fabryki początkowo miała być rewitalizacja i dawanie „drugiego życia” kontenerom morskim, zamieniając je w nowoczesne powierzchnie noclegowe. Spółka jednak na bieżąco reaguje na potrzeby rynku, więc obok kontenerów, zamienianych na ecoboxy, w otwartej od 1 kwietnia fabryce produkowane są również łóżka dla uchodźców z Ukrainy.

Panattoni

Kwartalne sukcesy Panattoni to dalsza ekspansja w kilku województwach. W lutym przedsiębiorstwo ogłosiło plany budowy czwartego parku magazynowego w Bydgoszczy, liczącego ponad 110 tys. mkw. W marcu ruszyła z kolei budowa kompleksu trzech budynków w Pabianicach, w sąsiedztwie głównych węzłów komunikacyjnych.

Informowaliśmy również o łódzkich inwestycjach Media Expert w magazynach wybudowanych przez Panattoni, wynajęciu przez Worldtech Logistics Poland magazynu i biura w centrum logistycznym Panattoni Park Warszawa-Konotopa III oraz dalszym rozwoju toruńskiego parku logistycznego Panattoni Park Toruń II.

Panattoni Park Toruń II - inwestycja Panattoni. Fot. materiały prasowe

MLP

W lutym informowaliśmy o współpracy z firmą z branży meblarskiej w Poznaniu. W ramach nowej umowy MLP Group dostarczy w tym roku temu najemcy łącznie ponad 26,2 tys. mkw.

Współpracę z MLP kontynuuje również sieć spożywcza Spar, która o 11,2 tys. mkw. powiększy swoje centrum logistyczne w Czeladzi, a Reka Rubber Polska zdecydowało się na najem powierzchni w kompleksie MLP Poznań West.

Ogłaszaliśmy także, że MLP Group, na przejętym poprzemysłowym terenie w okolicach Frankfurtu nad Menem zbuduje również park MLP Idstein. Niemiecka inwestycja dostarczy około 20 tys. mkw. powierzchni magazynowej i biurowej. MLP ogłosiło również śmiałą inwestycję proekologiczną, decydując się na budowę farm fotowoltaicznych na dachach 10 parków logistycznych w Polsce.

TDJ

Ten kwartał upłynął pod znakiem zmian odnoszących się do flagowych biurowców firmy - KTW. I i KTW. II w Katowicach. W lutym zdecydowano, że budynkiem KTW. I czwarty rok z rzędu zarządzać będzie Colliers. Biurowiec otrzymał także certyfikat WELL Health-Safety Rating.

Jeśli chodzi o drugi budynek kompleksu - KTW. II, po dwóch i pół roku prac otrzymał on pozwolenie na użytkowanie. Informowaliśmy również o nowych najemcach tego biurowca, do których grona dołączy Rise.pl. Tym samym wynajęta została już ponad połowa katowickiej inwestycji.

Vastint

W styczniu Vastint otrzymał pozwolenie na budowę inwestycji mieszkaniowej Portowo w Poznaniu. Osiedle powstanie na terenie historycznej Stoczni Rzecznej nad rzeką Wartą na Starołęce. Z kolei do zarządzanej przez spółkę części poznańskiego kompleksu Business Garden wprowadzą się Transcom Worldwide Poland, Mitsubishi Electric Europe B.V. oraz specjalistyczna przychodnia medyczna.

Vastint Poland podpisał także długoterminową umowę najmu z Pure Biologics. W Business Garden we Wrocławiu firma zajmie 3,2 tys. mkw. powierzchni, z czego ponad połowę będą stanowić powierzchnie laboratoryjne i techniczne.

Portowo - inwestycja Vastint. Fot. materiały prasowe

Capital Park

Inwestor Capital Park w tym kwartale skupił się na komercjalizacji swojej wiodącej inwestycji - rewitalizacji Fabryki Norblina w Warszawie. Podpisano tu nowe umowy najmu m.in. z firmą oferującą dodatki do domu, pijalnią ziół czy biurem podróży. W marcu światło dziennie ujrzał także raport dewelopera podsumowujący działania z 2021 roku, wzbogacony o pierwszy dokument ESG.

FB Antczak

Grupa Antczak w pierwszym kwartale ogłosiła realizację swojego pierwszego projektu PRS-owego. Zrealizuje go przy ul. Grochowskiej w Warszawie. Deweloper zdobył uzgodnienia konserwatorskie niezbędne do budowy 33-piętrowej wieży Twarda 7, która pomieści ok. 40 apartamentów.

Informowaliśmy również o planach budowy przez grupę dwóch hoteli - Holiday Inn Express Gdańsk oraz Hampton by Hilton Zielona Góra. Deweloper w lutym ukończył także inwestycję w Kaliszu, gdzie wybudował dwukondygnacyjny biurowiec dla spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe.

Z kolei na rynku magazynowym FB Antczak podpisało umowy dotyczące budowy projektów logistycznych realizowanych przez Panattoni w aglomeracji łódzkiej, wrocławskiej i krakowskiej.

Atrium RE

W tym kwartale publikacje PropertyNews odnośnie firmy dotyczyły głównie modernizacji centrum Atrium Reduta w Warszawie. W ramach renowacji postawiono na nową przestrzeń restauracyjną i strefę zabaw dla całej rodziny. Otwarto się także na nowych najemców. W rezultacie w centrum mają znaleźć się nie tylko znane marki, ale również niestandardowe koncepty.

Atrium Reduta - inwestycja Atrium RE po modernizacji. Fot. materiały prasowe

Strabag RE

W tym kwartale Strabag RE sfinalizował transakcję zakupu 8 ha gruntu wraz z Galerią Plaza w Krakowie. Poznaliśmy też wstępne plany dotyczące tego terenu. Pewne jest już, że inwestor zamierza zburzyć budynek dawnej galerii i stworzyć ok. 40-45 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Zabudowa terenu po dawnej galerii Plaza prawdopodobnie zostanie rozłożona na etapy, ponieważ na razie nie wiadomo, czy Kraków zaabsorbuje tak dużą podaż biurową od razu.

Na razie jednak krakowska Plaza stała się tymczasowym schronieniem dla uchodźców z Ukrainy.

DL Invest Group

I kwartał 2022 roku to również udany okres dla DL Invest Group. W marcu deweloper poinformował o wynajęciu około 90 proc. powierzchni w budynku DL Tower w Katowicach. Obecnie trwają zaawansowane rozmowy w sprawie pozostałych wolnych powierzchni, a przewidywany termin zakończenia całego projektu to 2025 rok. Z kolei do biurowca DL Piano wprowadzili się nowi najemcy: GlivClinic oraz Ringier Axel Springer Polska.

DL Invest Group uruchomiła również pierwsze finansowanie oparte o ekologiczne parametry inwestycji o wartości docelowej przekraczającej 100 mln euro. Tym samym grupa wprowadziła zieloną strategię dla finansowania realizowanych inwestycji.

7R

Rynek magazynowy również ma się dobrze, o czym świadczą najnowsze informacje dotyczące wynajmu powierzchni 7R. Na powiększenie wynajmowanej przestrzeni w 7R City Flex Warsaw Airport III zdecydowała się spółka ITP z branży medycyny estetycznej. 7R City Park Gdańsk South II skusił producenta taśm klejących Stokvis Tapes. Sieć spożywcza Stokrotka wprowadziła się do 7R Park Bydgoszcz I, a Castorama do 7R Park Łódź East I.

Jeśli chodzi o nowe tereny inwestycyjne, 7R rozwija bazę logistyczną na Śląsku, budując centrum logistyczne 7R Park Mysłowice oraz 7R City Park Katowice I.

Z kolei magazyn 7R Park Beskid I znalazł się w nowych rękach. 7R sfinalizowało sprzedaż czterech budynków kompleksu logistycznego do CBRE Investment Management na zasadzie transakcji pozarynkowej.

7R Park Bydgoszcz I - inwestycja 7R. Fot. materiały prasowe