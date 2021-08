IAG GBS na dłużej w O3 Business Campus w Krakowie

Firma IAG GBS Poland jest częścią International Airlines Group (IAG), jednej z wiodących grup lotniczych na świecie i właściciela kilku największych marek tej branży.

IAG GBS Poland, wynajmuje w O3 Business Campus dwie kondygnacje o łącznej powierzchni ponad 2250 mkw.

Najemca pozostanie przez najbliższe pięć lat w krakowskim biurowcu należącym do Henderson Park (70 proc.) i EPP (30 proc.).

- IAG GBS to nasz wieloletni partner. Globalny zasięg firmy przekłada się na adekwatne, wyjątkowo wysokie, oczekiwania co do standardu powierzchni biurowej i jej infrastruktury technicznej. Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny wychodzimy naprzeciw tak wymagającym oczekiwaniom – powiedział Maciej Sałata, Leasing Office Manager EPP, który był odpowiedzialny za transakcję.

Zdaniem Sylwii Piechnik, Head of Office Leasing EPP, „umowa z IAG GBS nie tylko potwierdza pozycję O3 na krakowskim rynku biurowym, ale pokazuje także, jak atrakcyjny jest Kraków dla największych międzynarodowych korporacji”.

- Cieszymy się, że przedłużyliśmy umowę najmu naszej siedziby w O3 Business Campus w Krakowie. Standard biura i jego lokalizacja idealnie odpowiadają potrzebom naszych pracowników i jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy kontynuować współpracę z Henderson Park i EPP - powiedziała dyrektor Zoe Davis, IAG GBS.