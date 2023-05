Niemal 8 tys. stanowisk, czyli około 30 proc. pracowników działów, które nie mają bezpośredniego kontaktu z klientem, będzie zastąpionych przez sztuczną inteligencję. IBM szokuje skalą planowanych zmian.

Dziś IBM to ok. 260 tys. osób pracujących w rozbudowanej strukturze informatycznego giganta. W świecie przekonanym o sile rynku pracownika, zwłaszcza w branży IT, mało komu jeszcze niedawno nie przychodziło do głowy, że tę branżę spotkają tak potężne zmiany.

Według portalu rp.pl IBM wstrzymuje powoli rekrutacje tam, gdzie pracę człowieka mogą przejąć technologia AI.

Jak donosi Bloomberg, IBM zamierza zdecydowanie postawić na automatyzację, w tym sztuczną inteligencję.

Arvind Krishna, prezes IBM zapowiada, że zmiany w najbliższych już latach dotyczyć będą działu HR i departamentów, które nie mają bezpośredniego kontaktu z klientem. Szef IBM „z łatwością jest w stanie wskazać 30 proc. załogi, którą w ciągu pięciu lat zastąpią automatyzacja oraz AI”.

W rozmowie z Bloombergiem Krishna zapewnił, że niektóre funkcje działu kadr nadal będą obsługiwane przez człowieka, zwłaszcza tam, gdzie w grę będzie wchodzić ocena i wydajność pracy.

W sumie redukcja może dotyczyć około 5 tys. pracowników IBM w najbliższych latach.

źródło: rp.pl / Bloomberg

