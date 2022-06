Ile kosztuje biuro w Warszawie? Sprawdzamy najnowsze oferty

Mokotów: Nowoczesne biuro blisko Placu Unii Lubelskiej

Do wynajęcia lokal na 4. piętrze w budynku biurowym na warszawskim Mokotowie, blisko Placu Unii Lubelskiej. Powierzchnia biura to 402 mkw. podzielone na gabinety, recepcja, kuchnia oraz toaleta. Do lokalu prowadzi wejście z klatki schodowej i bezpośrednio z windy.

Powierzchnia: 402 mkw.

Czynsz: 5 427 EUR

Wola: Lokal w budynku biurowym na pograniczu Woli, Żoliborza i Śródmieścia

Bardzo dobry punkt komunikacyjny, dogodny dojazd komunikacją miejską i własną. Do wynajęcia moduł biurowy o powierzchni netto 150 m2 na II piętrze. Powierzchnia składa się z przechodniego pokoju, przestrzeni open space, 4 oddzielnych pokoi w tym dwóch przeszklonych oraz aneksu kuchennego. Biurowiec oferuje ponad 190 dedykowanych miejsc na parkingu podziemnym.

Powierzchnia: 150 mkw.

Czynsz: 62.87 EUR/mkw.

Żoliborz: Lokal biurowy przy ul. Gwiaździstej

Do wynajęcia lokal biurowy o pow. 135 m2 zlokalizowany przy ul. Gwiaździstej w dzielnicy Żoliborz. Dobry dojazd do trasy S8. Metro Marymont w odległości 1,5 km. Lokal usytuowany na 1. piętrze w 7-piętrowym budynku z 1999 roku. Osiedle zamknięte i strzeżone. Na powierzchnię lokalu składa się 5 pomieszczeń biurowych, sekretariat, aneks kuchenny, łazienka z WC. Klimatyzacja.

Powierzchnia: 135 mkw.

Czynsz: 7 900 zł

Bielany: Lokal biurowy w okolicach ul. Wólczyńskiej

Lokal biurowy o pow. 306,51 m2 do wynajęcia, na 1. piętrze w budynku biurowym na terenie kompleksu na warszawskich Bielanach, w okolicach ul. i Wólki Węglowej. Lokalizacja w północnej części Warszawy umożliwia łatwy dostęp do dróg wylotowych i ekspresowych. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się przystanek autobusowy.

Powierzchnia: 306 mkw.

Czynsz: 10 728 EUR

Śródmieście: Powierzchnia biurowa w Hali Koszyki

Wykończone biuro w Hali Koszyki w loftowym stylu. Układ pomieszczeń mieszany, częściowo gabinety, częściowo open space. Możliwość krótkiego najmu lub możliwość zmiany układu pomieszczeń i wakacje czynszowe przy najmie na 5 lat.

Powierzchnia: 893 mkw.

Czynsz: 18 753 EUR

Ochota: Biuro na Ochocie przy Och-Teatrze

Na wynajem biuro o powierzchni 420 m2 znajdujące się na Ochocie w okolicy Och-Teatru. Powierzchnia składa się z 14 pokoi biurowych o powierzchni: 18 m2 i 10 m2, toalet oraz sali konferencyjnej 59 m2. Pokoje biurowe zajmują całe pierwsze piętro natomiast sala konferencyjna znajduje się na parterze budynku.

Powierzchnia: 420 mkw.

Czynsz: 12 600 zł

Mokotów: Nowoczesne biuro na Puławskiej

Biuro o pow. od. 1545,47 m2 w nowoczesnym biurowcu. Dostępne także inne powierzchnie do wynajęcia. Bardzo dobre położenie budynku, komunikacja z całą Warszawą, blisko tramwaj, autobus oraz metro. Dobry dojazd samochodem. W okolicy sklepy, gastronomia, usługi oraz rekreacja.

Powierzchnia: 1545.47 mkw.

Czynsz: 23 182 EUR

Śródmieście: Lokal biurowy w okolicy dworca PKP Warszawa Centralna

Lokal biurowy usytuowany na 3. piętrze budynku biurowego w Śródmieściu w okolicy dworca PKP Warszawa Centralna. Idealny punkt komunikacyjny ze względu na liczne linie tramwajowe, autobusowe, metro (stacja Centrum), przystanki autobusów linii podmiejskich oraz będące niedaleko stacje PKP (Śródmieście z kolejkami podmiejskimi) i Dworzec Centrum.

Powierzchnia: 126 mkw.

Czynsz: 2 525 EUR

Wilanów: Powierzchnia biurowa przy ul. Królowej Marysieńki

Biuro o powierzchni 71,9 m2, usytuowane na parterze w budynku biurowym na warszawskim Wilanowie, w prestiżowej okolicy. W pobliżu sklepy spożywcze, siłownia, przystanki autobusowe.

Powierzchnia: 71.9 mkw.

Czynsz: 6 700 zł

Wesoła: Lokal biurowy przy Trakcie Brzeskim

Do wynajęcia powierzchnia biurowa 200 m2 w budynku biurowo-usługowym znajdującym się w Wesołej przy Trakcie Brzeskim. Budynek znajduje się blisko przystanku autobusowego 1 Praskiego Pułku. Bardzo dobry dojazd z Ronda Wiatraczna oraz ze stacji Metro Politechnika.

Powierzchnia: 200 mkw.

Czynsz: 7 200 zł

Praga Północ: Powierzchnia biurowa niedaleko Dworca Wileńskiego

Biuro o pow. 47 m2 do wynajęcia na Pradze Północ, na parterze w budynku biurowym, w kompleksie biurowo-magazynowym zlokalizowanym na warszawskiej Pradze Północ niedaleko Dworca Wileńskiego i Prawosławnej cerkwi pw. Marii Magdaleny. Kompleks posiada własny parking.

Powierzchnia: 47 mkw.

Czynsz: 2 303 zł

Włochy: Moduł biurowy na wynajem

Do wynajęcia samodzielny moduł biurowy zlokalizowany na I piętrze bez windy w jednopiętrowym budynku biurowy. Powierzchnia ok. 587 m2, podział na pokoje, korytarz, aneks kuchenny, serwerownia, toalety. Powierzchnia po remoncie - nowe instalacje, indywidualna klimatyzacja, wysokiej klasy wykładzina, stolarka drzwiowa. Wysokość pomieszczeń 2,60 m. Teren ogrodzony, chroniony, monitorowany. Duża ilość miejsc parkingowych.

Powierzchnia: 587 mkw.

Czynsz: 50 zł/mkw.