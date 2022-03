ILF pozostaje w Poleczki Park

Firma ILF Consulting Engineers Polska po raz kolejny przedłużyła umowę najmu dotyczącą powierzchni w kompleksie biurowym Poleczki Park, należącym do UBM Development Polska. W renegocjacjach najemcę, podobnie jak poprzednio, wspierała międzynarodowa firma doradcza JLL.



ILF Consulting Engineers Polska, już po raz kolejny przedłużyła umowę najmu w wielofunkcyjnym kompleksie Poleczki Park zlokalizowanym na Ursynowie, należącym do warszawskiego portfolio UBM Development Polska. Spółka zajmuje ponad 4 600 mkw. powierzchni biurowej oraz dodatkową niewielką przestrzeń magazynową.

- Poleczki Park to komfortowy i w dużej mierze samowystarczalny kompleks biznesowy, który pozwala na dostosowanie przestrzeni do aktualnych potrzeb jego użytkowników. Nasza dbałość o zrównoważony charakter tej inwestycji, potwierdzona certyfikatem LEED na poziomie Gold, sprawia, że obiekt ten spełnia coraz bardziej zdecydowane oczekiwania najemców w tym zakresie. Cieszę się, że spółka ILF pozytywnie oceniła naszą dotychczasową współpracę i zdecydowała się na jej przedłużenie na kolejne lata - mówi Małgorzata Kowalczyk, Leasing and Property Manager, UBM Development Polska.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl