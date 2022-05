Im wyżej, tym lepiej. Oto siedziby banków mBank, ING Bank Śląski, Millennium, Pekao

PKO Bank Polski zawarł długoterminową umowę najmu całej powierzchni tj. ok. 35 tys. mkw. w warszawskim wieżowcu SKYSAWA.

Adres PKO BP - SKYSAWA, ul. Świętokrzyska 36/34, Warszawa

W styczniu 2022 r. media obiegła informacja, że PKO Bank Polski zawarł długoterminową umowę najmu całej powierzchni tj. ok. 35 tys. mkw. w warszawskim wieżowcu SKYSAWA. Przekazanie biurowca, który jest flagową inwestycją Polskiego Holdingu Nieruchomości, planowane jest na czwarty kwartał br. Niniejsza umowa najmu jest największą tego typu transakcją na rynku nieruchomości komercyjnych w Warszawie w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy.

Biurowiec SKYSAWA składa się z dwóch budynków. Wyższą część kompleksu stanowi 155-metrowa wieża, złożona z 40 kondygnacji. Kompleks jako jeden z pierwszych budynków w Polsce jest połączony bezpośrednim przejściem podziemnym ze stacją metra Rondo ONZ. W budynkach wprowadzono liczne rozwiązania wpływające na obniżenie zużycia energii, czy wody w trakcie użytkowania budynku m.in. wysokowydajne systemy odzyskiwania ciepła, kolektory słoneczne czy system odzyskiwania wody deszczowej. Oba budynki posiadają certyfikat zrównoważonego budownictwa BREEAM Interim na najwyższym poziomie Outstanding.

Obecnie siedziba główna PKO BP znajduje się w biurowcu przy ul. Puławskiej 15.

Adres Pekao S.A. - Forest, ul. Burakowska 14, Warszawa

W 2023 r. centrala Banku Pekao przeniesie się do kompleksu Forest przy ul. Burakowskiej w Warszawie. Nowa siedziba zajmie 18 pięter w wieżowcu, który już na własny użytek nazywany jest Pekao Tower. Obecnie biura drugiego największego banku w Polsce zlokalizowane są w Lipowy Office Park przy ul. Żwirki i Wigury.

Nowy warszawski wieżowiec jest częścią kampusu biurowego oferującego łącznie 78 tys. mkw. powierzchni. Po 2,5 roku od rozpoczęcia prac budowlanych niegdyś niedostępny teren pomiędzy al. Jana Pawła II, rondem Zgrupowania AK „Radosław” i ul. Burakowską przeszedł metamorfozę w jeden z najbardziej zielonych projektów biurowych.

Druga siedziba banku Santander znajduje się w kompleksie Business Garden Poznań.

Adres Santander Bank Polska - Atrium 1, ul. Jana Pawła II 17, Warszawa / Business Garden Poznań, ul. Kolorowa 2-10, Poznań

Santander Bank Polska posiada siedzibę w samym centrum Warszawy, w biurowcu Atrium 1, tuż przy Rondzie ONZ. Bank zajmuje powierzchnię ok. 13 tys. mkw.

Budynek oferuje ponad 18 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej oraz posiada certyfikat LEED na najwyższym, platynowym poziomie. Budynek posiada 15 kondygnacji naziemnych (14 pięter biurowych) oraz 4 kondygnacje podziemne z ok. 140 miejscami parkingowymi i 80 stojakami rowerowymi.

Natomiast druga siedziba banku Santander znajduje się w kompleksie Business Garden Poznań, gdzie zajmuje powierzchnię 17 440 mkw. - Poza atrakcyjnością przestrzeni biurowej dla najemców coraz istotniejsze stają się dodatkowe usługi w budynku. To jeden z kluczowych czynników przyciągających pracowników z powrotem do biur. W Business Garden Poznań do dyspozycji użytkowników jest m.in. kantyna, placówka medyczna, przedszkole i klub fitness. Rozbudowany ogród oferuje strefy relaksu, boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę czy stoły do tenisa stołowego – mówi Sebastian Bedekier, partner, dyrektor regionalny odpowiedzialny za rozwój Colliers w Poznaniu i Szczecinie.

Adres Alior Bank - Łopuszańska Business Park, ul. Łopuszańska 38 B, Warszawa

Alior Bank w 2017 r. przedłużył umowę najmu oraz powiększył swoje warszawskie biuro do 13 600 mkw. w kompleksie Łopuszańska Business Park należącym do Starwood Capital Group.

Kompleks Łopuszańska Business Park składa się z dwóch 6-kondygnacyjnych budynków, które oferują łącznie 16 800 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Obiekt mieści się na warszawskich Włochach w pobliżu skrzyżowania Alei Jerozolimskich i ulicy Łopuszańskiej – głównych dróg wyjazdowych z Warszawy. Kompleks posiada certyfikat BREEAM.

Adres mBank - Mennica Legacy Tower, ul. Prosta 20, Warszawa / Fabryczna Office Park, al. Pokoju 18, Kraków / Przystanek mBank, ul. Kilińskiego 74, Łódź

Pod koniec 2021 r. dowiedzieliśmy się, że mBank wynajął 45,6 tys. mkw. powierzchni biurowej w kompleksie Mennica Legacy Tower w Warszawie, jako główny najemca tej inwestycji. Powierzchnia biurowa w nowej siedzibie mBanku została zorganizowana w formule ogólnodostępnych „gorących biurek”, których jest mniej niż pracowników. Skorzysta z niej jednocześnie 70 proc. załogi. Pozostali pracownicy będą mogli, w razie potrzeby, korzystać w tym czasie z alternatywnych miejsc pracy indywidualnej oraz z sal konferencyjnych. Dodatkowo, na najwyższych trzech kondygnacjach budynku znajdą się zielone tarasy ze strefą relaksu.

- W Wieży mBank może pracować ok. 3 tys. osób, które wcześniej pracowały w ośmiu różnych lokalizacjach w Warszawie. Całe biuro zaprojektowaliśmy w oparciu o koncepcję Activity Based Workplace. Mamy pomieszczenia do pracy cichej i projektowej, przestrzenie do spotkań nieformalnych, ponad 300 różnego rodzaju sal konferencyjnych, a nawet audytorium dla ponad 100 osób. Do realizacji tego projektu powołaliśmy wewnętrzny zespół projektowy, pracowników z różnych stron organizacji. Chcieliśmy, aby mieli oni udział w tym, jak to biuro wygląda i czuli, że są jego współautorami - mówi dyrektor departamentu zarządzania nieruchomościami w mBanku, Jacek Popiołek.

Krakowska siedziba banku znajduje się w kompleksie Fabryczna Office Park i zajmuje 1,3 tys. mkw. powierzchni biurowej. Fabryczna Office Park jest częścią większego, flagowego projektu inwestycyjnego realizowanego przez grupę Inter-Bud przy Alei Pokoju pod nazwą Fabryczna City, obejmującego obszar ponad 6,5 ha, w ramach którego powstają nie tylko budynki biurowe, ale także hotel, restauracje, budynki mieszkalne oraz usługowe.

Natomiast w Łodzi mBank posiada siedzibę na terenie Nowego Centrum Łodzi, w biurowcu Przystanek mBank przy ul. Kilińskiego 74. Na pięciu rozległych piętrach pracuje ponad 2 tys. specjalistów, wcześniej rozproszonych w sześciu lokalizacjach w całym mieście. Siedziba zajmuje 24 tys. mkw.

Adres Bank Millennium - Harmony Office Center/Millennium Park, ul. Żaryna 2A, Warszawa / City Forum, ul. Traugutta 45, Wrocław

Harmony Office Center będzie centralą banku Millennium jeszcze do 2030 r. Łączna powierzchnia, którą zajmuje bank wynosi 26,4 tys. mkw. - jest to główny najemca kompleksu.

Harmony Office Center II, w którego skład wchodzą budynki: B, C i D, to nowoczesny kompleks biurowy, klasy A, usytuowany na warszawskim Mokotowie, w jego części graniczącej ze Śródmieściem. Lokalizacja kompleksu umożliwia sprawny dojazd do pozostałych części miasta, zarówno komunikacją miejską, jak i własnym środkiem transportu.

Natomiast we Wrocławiu mBank posiada siedzibę w centrum miasta, w kompleksie City Forum, gdzie wynajmuje 3,8 tys. mkw. powierzchni biurowej.

- Jednym z ważnych czynników przy podjęciu decyzji o wyborze miejsca był duży plan piętra, umożliwiający sprawną komunikację oraz odpowiednie zaplanowanie wygodnych miejsc pracy dla pracowników. Nie bez znaczenia było również to, że budynek ma wiele energooszczędnych i ekologicznych rozwiązań – mówi Weronika Paksoy z wydziału nieruchomości w Banku Millennium.

Adres Credit Agricole - Business Garden Wrocław, ul. Legnicka 48 / Business Garden Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18

Główną siedzibą banku Credit Agricole jest Wrocław i kompleks Business Garden, w którym zajmuje 25 600 mkw. powierzchni biurowej.

Kompleks tworzy dziewięć budynków biurowo-usługowych o całkowitej powierzchni najmu 117 tys. mkw. Teren pomiędzy budynkami został zagospodarowany jako ogród ze strefami relaksu i pracy, w którym najemcy mogą odpoczywać i uprawiać sport na świeżym powietrzu. Oprócz pawilonu restauracyjnego zlokalizowanego na terenie ogrodu, w kompleksie przewidziano szereg dodatkowych udogodnień dla najemców, m.in. placówka medyczna i przedszkole. Business Garden otrzymał certyfikat LEED Platinum.

Drugą siedzibą banku jest warszawski kompleks Business Garden, który składa się z 7 budynków o łącznej powierzchni około 90 tys. mkw.

Adres ING Bank Śląski - ul. Sokolska 43, Katowice / Plac Unii, ul. Puławska 2, Warszawa

Główna siedziba ING Banku Śląskiego znajduje się w przy ul. Sokolskiej w Katowicach - w budynku, który przejął nazwę banku. Powierzchnia całkowita tego dziesięciopiętrowego obiektu biurowego to prawie 45 tys. mkw.

Natomiast w 2021 r. ING Tech Poland wynajęło 16,6 tys. mkw. w realizowanym przez Cavatina Holding wielofunkcyjnym kompleksie Global Office Park w Katowicach. Nowe biuro ma być czymś rewolucyjnym. Pierwszym założeniem nowej przestrzeni jest brak przypisania biurka dla konkretnej osoby. Przestrzeń biurowa jest z założenia współdzielona i ma budować otwartą kulturę organizacji. Dzięki zastosowaniu koncepcji flexi-space, która zakłada hybrydowe podejście do pracy, zespoły mogą same decydować o sposobie pracy w przestrzeni biurowej.

Natomiast w Warszawie ING Bank Śląski posiada siedzibę w budynku Plac Unii zlokalizowanym na pograniczu Śródmieścia i Mokotowa. Znajdują się tu biura trzech spółek: ING Bank Śląski, ING Securities i ING Lease, które zajmują łączną powierzchnię 12,1 tys. mkw. i w sumie 11 z 21 pięter części biurowej obiektu.

Adres Bank Ochrony Środowiska - Feniks Office Building, ul. Żelazna 32, Warszawa

Bank Ochrony Środowiska posiada swoją centralę w kompleksie Feniks Office Building, gdzie zajmuje 100 proc. powierzchni budynku, co daje ok. 10 tys. mkw.

Feniks Office Building położony jest w stolicy w obrębie dzielnicy Wola przy ulicy Żelaznej 32, róg Siennej. Budowa budynku ruszyła w 2010 roku, a dobiegła końca w czwartym kwartale 2012 roku. Autorami projektu architektonicznego są architekci z pracowni Studio ArchiCo z siedzibą w Warszawie. Obiekt został zbudowany przez Modzelewski & Rodek z Warszawy, natomiast jest projektem inwestycyjnym Europlan. Grupa HIH nabyła go z końcem 2019 roku dla południowokoreańskiego inwestora.

Adres Getin Noble Bank - The Warsaw Hub, rondo Daszyńskiego 2b, Warszawa

W 2019 r. Getin Noble Bank podpisał umowę z Ghelamco Poland, zarządcą kompleksu The Warsaw Hub, na okres 7 lat wynajmu. Bank zajmuje budynek C, gdzie zajmuje blisko 18,5 tys. mkw. powierzchni biurowej.

The Warsaw HUB to kompleks trzech budynków przy rondzie Daszyńskiego na Woli - 86-metrowego obiektu hotelowego oraz dwóch 130-metrowych wież biurowych, połączonych wspólnym pięciokondygnacyjnym podium. Inwestycja oferuje łącznie 113 000 mkw. powierzchni najmu klasy A oraz centrum konferencyjne, hotele, powierzchnie handlowo-usługowe, klub fitness czy przestrzeń coworkingową.

Adres BNP Paribas - LIXA, ul. Kasprzaka 2, Warszawa

Bank BNP Paribas w 2020 r. przeprowadził się do biurowca LIXA na warszawskiej Woli. Jest to największy najemca kompleksu, który zajmuje powierzchnię 22 tys. mkw.

Obecnie trwają prace projektowe obejmujące ostatnie biurowce kompleksu LIXA. Zakończenie całości inwestycji zaplanowano na 2024 r. Docelowo LIXA będzie składała się z pięciu budynków, w większości 4-6-piętrowych. Powstanie w nich w sumie 75 tys. mkw. powierzchni biurowej oraz usługowej, którą zajmą sklepy, gastronomia i drobne usługi dostępne wprost z ulicy. Najemcy LIXA będą mogli w pełni dostosować powierzchnię biurową do nowoczesnego modelu pracy, podlegającego głębokim zmianom z powodu utrzymującego się zagrożenia epidemicznego.