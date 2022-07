Immofinanz i CA Immo połączyły siły. Efekt? Niezwykłe dzieło na Placu Europejskim

Znikający Mural powstał na całym obszarze największej fontanny na Placu Europejskim i pojawia się w momencie zetknięcia dzieła z wodą, czyli włączenia fontanny lub opadów deszczu. Oficjalnemu odsłonięciu dzieła towarzyszył happening muzyczny z występem grupy Pogodno.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

IMMOFINANZ jak i CA Immo, to firmy dbające nie tylko o dobro najemców w swoich budynkach biurowych, ale o tzw. otoczenie biurowe – inwestując w oryginalne i ciekawe projekty, dedykowane miastu. Stąd też narodził się pomysł znikającego muralu – niespotykanej dotąd atrakcji, która powstała na Placu Europejskim – jednym z ulubionych miejsc spotkań Warszawiaków.

Fundacja Galeria Przechodnia, która odpowiedzialna jest za całość projektu, w tym kluczową część artystyczną, współpracuje z IMMOFINANZ także przy innych projektach łączących świat biznesu ze sztuką – w tym wystawy Art InSpire odbywające się cyklicznie w lobby wieży.

Elementami kluczowymi muralu są:

Syrena i Tryton – ułożeni w formie symbolu yin i yang, oznaczającego idealną równowagę, połączenie dualizmu rzeczywistości, porządek oraz harmonię rządzące całym wszechświatem;

Gołąbek Picasso – namalowany na warszawskiej Woli podczas jego wizyty w Polsce;

Tekst piosenki lidera zespołu Pogodno „Nie bój się deszczu – bo sam jestem deszczem” – nawiązujący do tematu muralu;

Słowa „Uzdrówmy świat i sprawmy, aby był lepszy” – to tekst w pięciu językach (polskim, angielskim niemieckim, hiszpańskim i ukraińskim) znajdujący się na obrysie muralu.

Do malowania liter w muralu zostali zaproszeni ludzie ze świata sztuki, estrady, kultury, sportu, zaprzyjaźnieni z Galerią Przechodnią – tym samym mają oni realny wkład w jego finalne powstanie.

Okazuje się, że pokój na świecie nie jest czymś stałym - ta teza stała się myślą przewodnią do powstania naszego Znikającego Muralu. Do tej pory takie dzieła powstawały m.in. w Connecticut czy Seulu - tu, dzięki zastosowaniu specjalnych nano farb, pojawiały się w porze monsunowej i miały za cel poprawić nastrój mieszkańców. Nie słyszeliśmy, aby tego typu projekty były realizowane w innych miejscach – co czyni nasz pomysł jeszcze bardziej wyjątkowym - powiedział Przemysław Wardęga, Senior PR & Marketing Manager Poland, IMMOFINANZ.