Immofinanz na dłużej z MVGM

Zespół MVGM świadczy usługi zarządcze dla Warsaw Spire (budynek A), EMPARK Mokotów Business Park (kompleks dziewięciu budynków), myhive Park Postępu (kompleks czterech budynków), myhive IO-1, myhive Crown Tower, myhive Crown Point, myhive Equator, myhive Brama Zachodnia, myhive Nimbus, Cybernetyki Office Center, Bokserska Office Center oraz biurowca Taifun.

- Inwestycje wchodzące w skład portfolio Immofinanz to jedne z najbardziej rozpoznawalnych adresów biurowych w Warszawie, w tym nieruchomości tak prestiżowe i wyjątkowe jak Warsaw Spire. Ważnym wyróżnikiem obiektów, oprócz komfortowych warunków pracy, ekologicznych rozwiązań czy dogodnej lokalizacji, jest również fakt, że stworzyły one doskonale funkcjonujące społeczności najemców. Widać to dobrze na przykładzie marki myhive. To unikalny w kraju koncept, dzięki któremu budynek biurowy to nie tylko miejsce pracy, ale również przestrzeń do osobistego rozwoju i spędzania wolnego czasu. Możliwość kontynuacji współpracy z Immofinanz to zarówno ważny krok na drodze rozwijania naszej działalności w Polsce, jak również kreowania nowych standardów na polskim rynku biurowym - mówi Leszek Sybura, Dyrektor Zespołu Zarządzającego Nieruchomościami, MVGM.

W ramach kontraktu, zespół MVGM jest odpowiedzialny za pełne spektrum usług z obszaru zarządzania nieruchomościami, które uwzględnia utrzymywanie relacji z najemcami, obsługę finansową inwestycji oraz nadzór nad kwestiami technicznymi, operacyjnymi oraz administracyjnymi.

- Od momentu wejścia MVGM do Polski zależy nam nie tylko na dynamicznym rozwoju portfela zarządzanych przez nas nieruchomości, ale przede wszystkim na utrzymaniu bardzo dobrych relacji z aktualnymi klientami. Tym bardziej cieszymy się z kontynuacji współpracy z Immofinanz, która odzwierciedla zaufanie do naszego doświadczenia i najwyższych kompetencji w obszarze zarządzania dużymi portfelami nowoczesnych i wymagających nieruchomości komercyjnych - mówi Łukasz Mazurczak, Dyrektor Działu Zarządzania Nieruchomościami Biurowymi i Magazynowymi, MVGM.