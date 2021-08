Immofinanz otwiera trzeci warszawski mycowork

Immofinanz po oficjalnym wejściu w kwietniu br. w sektor elastycznych produktów biurowych i otwarciu swoich pierwszych powierzchni coworkingowych – mycowork w myhive Park Postępu i myhive Warsaw Spire, kontynuuje swoją ekspansję, oddając do użytku trzeci mycowork, tym razem w myhive Nimbus.

Nowa przestrzeń dostępna na parterze budynku, zlokalizowanego przy Alejach Jerozolimskich 98, to łącznie 44 biurka.

W ofercie najnowszego mycowork uwzględnione są wszystkie trzy dostępne, elastyczne produkty: myflex, mydesk i myroom.

Podobnie jak w przypadku wcześniejszych mycowork, w tym najnowszym również zadbano o komfort użytkowników. Powierzchnia jest kameralna, a na jedno biurko, patrząc z perspektywy całej powierzchni coworku przypada ok. 10 m2. Każde biurko, jest elektrycznie regulowane, ma dostęp do światła dziennego, a klimatyzacja jest ustawiana indywidualnie. W kontekście designu zadbano o unikalne oświetlenie, wysokiej jakości meble w tym te, redukujące poziom hałasu. Na powierzchni najnowszego mycowork do dyspozycji są także focus room-y, sala konferencyjna oraz wygodny lounge z w pełni wyposażoną kuchnią.

- Z perspektywy niecałych pięciu miesięcy, od kiedy jesteśmy obecni w tym segmencie rynku, najczęściej słyszymy, że najemcy cenią sobie kameralność naszych coworków i wyjątkowy komfort pracy, który się w nich odczuwa. W myśl zasady, aby marka czy produkt były rozpoznawalne, muszą być powtarzalne – dotrzymujemy naszego słowa i otwieramy już trzeci mycowork w Warszawie - powiedziała Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland, IMMOFINANZ. - Kluczowym dla nas jest aby móc zrealizować każdą potrzebę biurową naszych klientów, zarówno jeśli chodzi o elastyczny jak i tradycyjny najem, pod jednym parasolem - dodała.

mycowork w myhive Nimbus oferuje możliwość spontanicznej rezerwacji biurka – mydesk, pokoju dla zespołów projektowych – myroom, czy też myflex – obejmującego dostęp do poszczególnych lokalizacji mycowork, dla wszystkich tych, którzy lubią pracować w zmiennym środowisku i nie potrzebują stałego miejsca pracy.

Równolegle do mycowork, IMMOFINANZ rozwija także drugi ze swoich elastycznych produktów – myoffice, czyli gotowe pod wynajem, prywatne biura serwisowane, dostępne już od jednego miesiąca, z pełną infrastrukturą, z własną recepcją, salkami konferencyjnymi, focus room-ami, lounge, kuchnią, serwerownią, toaletą, przygotowane w standardzie myhive. W tym przypadku najemcy otrzymują w cenie także wszelkie usługi, płacąc jedną fakturę all-inclusive. Najnowsza powierzchnia tego typu zostanie oddana do użytku w najbliższych dniach, w myhive IO-1, a prace przy następnej, w myhive Crown Point są aktualnie realizowane.

Elastyczne produkty myhive są wdrażane na wszystkich rynkach, na których marka jest obecna, czyli także w Wiedniu, Bukareszcie, Budapeszcie, Pradze, Bratysławie i Dusseldorfie. Pierwsze elastyczne przestrzenie myhive otwarto w wiedeńskim myhive Ungargasse, w listopadzie 2020 roku.