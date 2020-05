Immofinanz wystartuje z nowym produktem na rynku biurowym

W obecnych czasach elastyczność jest dobrym podejściem, zarówno ze strony najemców, jak i wynajmujących. Chodzi o łączenie standardowych biur z rozwiązaniami typu flex. Weszły one na rynek bardzo mocno, rozwijają się i będą nadal dobrze funkcjonować. Między innymi dlatego wchodzimy z nowym produktem na rynek. Będzie to myhive 2.0. - rozszerzenie rozwijanego od trzech lat konceptu biurowego myhive. Jest to odpowiedź na zainteresowanie naszych klientów powierzchnią elastyczną – zapowiedziała podczas sesji EEC Online „Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient” Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland Immofinanz.

Zdaniem Magdaleny Kowalewskiej, Country Manager Operations Poland Immofinanz, popyt na powierzchnie biurowe po ustąpieniu pandemii będzie większy.

– Chęć utrzymywania socjalnego dystansu spowoduje, że trzeba będzie zapewnić najemcom i ich pracownikom więcej przestrzeni. Jest co prawda jeszcze za wcześnie na zdecydowane prognozy, ale z perspektywy naszego portfolio, czyli jedenastu biurowców w Warszawie, aktywność nawet podczas kilku tygodni izolacji była dobra, zarówno w przypadku starszych biur w ramach kompleksu Empark Mokotów Business Park przy Galerii Mokotów, jak i produktu premium, czyli Warsaw Spire – wylicza Magdalena Kowalewska.

Przyznaje, że teamy leasingowe muszą włożyć więcej wysiłku w to, aby doprowadzić w takim okresie do umowy najmu. – Mimo to aktywność, choć z małymi przerwami, była kontynuowana, zarówno jeśli chodzi o nowe najmy, jak i renegocjacje – tłumaczy Magdalena Kowalewska.

Home office, jej zdaniem, w perspektywie długoterminowej będzie utrzymywał się na rynku jako opcja wykorzystywana w połączeniu z użytkowaniem tradycyjnego biura.

- W obecnych czasach elastyczność jest dobrym podejściem, zarówno ze strony najemców, jak i wynajmujących. Chodzi o łączenie standardowych biur z rozwiązaniami typu flex. Weszły one na rynek bardzo mocno, rozwijają się i będą nadal dobrze funkcjonować. Między innymi dlatego wchodzimy z nowym produktem na rynek. Będzie to rozszerzenie naszego rozwijanego od trzech lat konceptu biurowego myhive 2.0. Jest to odpowiedź na potrzeby naszych klientów, wykazujących zainteresowanie powierzchnią elastyczną – zapowiada Magdalena Kowalewska.

