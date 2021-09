Impel po 20 latach zmienia siedzibę

Po ponad 20 latach Grupa Impel opuści biurowiec przy ul. Ślężnej 118 i przeniesie się do nowoczesnej przestrzeni w budynku ZITA we Wrocławiu.

Nowa siedziba główna spółek Grupy Impel będzie mieścić się w kompleksie biurowym przy ulicy Słonimskiego we Wrocławiu.

Przeprowadzka zaplanowana jest na I kwartał 2022 roku.

Spółka jako priorytet potraktowała zapewnienie swoim pracownikom nowoczesnego i wygodnego miejsca pracy z dostępem do infrastruktury miejskiej. W wybranej lokalizacji pracownikom zostaną udostępnione miejsca parkingowa dla samochodów i rowerów. Dla Grupy istotne było stworzenie przestrzeni, w której komfort pracy będzie wysoki. Znajdą się tu rozwiązania sprzyjające kreatywności, koncentracji, które równocześnie wzmacniają dobre samopoczucie.

-Zdajemy sobie sprawę, że biuro powinno być wielofunkcyjne i dobrze dostosowane do potrzeb pracujących w nim osób. Przy każdym zespole znalazły się odpowiednie strefy wsparcia w postaci dużych sal konferencyjnych na 8-12 osób oraz tych mniejszych dla 4 osób. Głównym miejscem spotkań i sercem biura jest przestrzeń socjalna ulokowana na drugim poziomie. To strefa, która dzięki mobilnej aranżacji w szybki sposób może zostać przekształcona w otwartą przestrzeń na spotkania dla całej firmy. Już od dłuższego czasu obserwujemy zmianę stylu pracy, wykorzystujemy technologię i narzędzia informatyczne. Transformacja cyfrowa przyczyniła się do uelastycznienia form pracy – coraz częściej przestrzeń biurowa zamienia się w przestrzeń do współpracy i kooperacji oraz kontaktów za pośrednictwem narzędzi multimedialnych. - podkreśla Monika Chudobska, wiceprezes ds. pracowniczych z Grupy Impel.

Przy aranżacji nowej przestrzeni dla pracowników Grupa Impel współpracuje z doświadczonym partnerem firmą Workplace.

- Przestrzeń pracy zajmuje powierzchnię około 4400 mkw. na 5 kondygnacjach budynku. Spacer po biurze zaczynamy na drugim piętrze. Tam znajduje się główna strefa wejściowa, będąca też reprezentacyjną strefą dla gości z zewnątrz, połączoną z szeregiem sal konferencyjnych. Design biura jest bardzo delikatny i spokojny. Zależało nam na nadaniu większej naturalności wnętrzu poprzez użycie żywej roślinności. Na całej przestrzeni znajdziemy zieleń nie tylko w wolnostojących donicach, lecz również zintegrowanych z meblami i instalacjami sufitowymi. Całość dopełniają różnokolorowe detale architektoniczne i graficzne oraz system orientacji wizualnej przestrzennej, spójny z identyfikacją i kolorystyką brandu Impela. - opowiada Tomasz Wontor, starszy architekt prowadzący projekt z ramienia studia Workplace.

Impel to największa w Polsce grupa firm specjalizujących się w outsourcingu usług dla instytucji i przedsiębiorstw. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie we współpracy z wymagającymi klientami. Grupa Impel obsługuje około 6,6 tys. klientów na terenie całego kraju. Zarządza pracą 45 tys. osób.