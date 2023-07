Międzynarodowy potentat tytoniowy Imperial Brands już niebawem wprowadzi się do Warsaw UNIT – jednego z najbardziej ekologicznych i zaawansowanych technologicznie wieżowców w Europie.

Firma wynajęła w budynku Ghelamco blisko 3200 mkw. najwyższej klasy powierzchni biurowej.

Umowa z Ghelamco, deweloperem i właścicielem budynku, podpisana została na okres 5 lat.

Imperial Brands na swoje nowe biuro zaaranżuje przestrzeń 24. oraz 25. piętra znajdującego się przy rondzie Daszyńskiego wieżowca Warsaw UNIT. Umowa z Ghelamco, deweloperem i właścicielem budynku, podpisana została na okres 5 lat.

Jesteśmy dumni, że Warsaw UNIT spełnił wszystkie wymagania Imperial Brands, zapewniając firmie doskonałe warunki pracy oraz inspirujące środowisko do ulokowania tu swojego globalnego centrum usług. Widzimy, że najemcy coraz częściej doceniają nie tylko najwyższy standard naszej powierzchni biurowej i prestiżową lokalizację w biznesowym centrum Warszawy, ale również ekologiczny, energooszczędny i niskoemisyjny charakter budynku, który jest szczególnie istotny pod kątem rosnącego znaczenia ESG – mówi Jarosław Zagórski, dyrektor zarządzający Ghelamco Poland.

Warsaw Unit. Fot. Mat. pras.

Dla Imperial Brands Polska od lat jest ważnym punktem na mapie Europy i jednym z najatrakcyjniejszych rynków dla inwestycji w regionie. Już wkrótce polska spółka jednego z największych koncernów tytoniowych na świecie będzie miała swoją siedzibę w Warsaw UNIT w Warszawie.

- Rok temu podjęliśmy decyzję o otwarciu globalnego centrum usług w Warszawie, by jeszcze lepiej wspierać nasze strategiczne cele dotyczące modernizacji i centralizacji funkcji łańcucha dostaw. Przez ostatnie dwanaście miesięcy rozwinęliśmy się na tyle, że potrzebujemy dla naszego hubu – Globalnego Centrum Łańcucha Dostaw – znacznie większej przestrzeni – mówi Remi Guillon, dyrektor ds. globalnego łańcucha dostaw i planowania E2E Imperial Brands – Jednocześnie zależało nam na tym, by nasi pracownicy mieli do dyspozycji jak najwygodniejsze i najnowocześniejsze przestrzenie – dlatego cieszymy się, że już wkrótce przeniesiemy się do nowej lokalizacji. Nie bez znaczenia jest również fakt, ze budynek Warsaw UNIT, poza tym, że oferuje bardzo nowoczesne i świetnie zaprojektowane biura, spełnia najwyższe standardy w zakresie zielonego budownictwa – dodaje Guillon.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl