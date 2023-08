Trwa proces komercjalizacji kompleksu The Park Kraków, realizowanego przez White Star Real Estate i Cain International. Pierwszym najemcą budynku B2 została firma Infogain.

Dla Infogain z siedzibą w Dolinie Krzemowej będzie to drugie tradycyjne biuro w Polsce.

Najemca zajmie powierzchnię 650 mkw. na 5. piętrze z tarasem i widokiem na zalew Bagry.

Oddanie do użytkowania budynku B2 zaplanowane jest na III kwartał 2023 roku.

Kompleks The Park Kraków dynamicznie się rozwija – docelowo ma się składać z 8 budynków. Pierwszym najemcą budynku B2 została została firma Infogain, specjalizująca się w inżynierii biznesowych platform cyfrowych z głęboką wiedzą domenową w dziedzinie zaawansowanych technologii, transportu i podróży, handlu detalicznego i ubezpieczeń. Najemca zajmie powierzchnię 650 mkw. na 5. piętrze z tarasem i widokiem na zalew Bagry.

Biuro Infogain. Fot. Mat. pras.

- W Infogain pracujemy zgodnie z naszymi podstawowymi wartościami, którymi są: wspólny rozwój, tworzenie wartości dla klientów, innowacyjność oraz dostarczenie najwyższej jakości rozwiązań IT. Wierzymy, że technologia określa przyszłość, dlatego dbamy o rozwój kompetencji naszych pracowników. Przede wszystkim dokładamy wszelkich starań, aby zatrudniać wspaniałych ludzi. Jesteśmy dumni z atmosfery, która panuje w naszej firmie. Bardzo się cieszymy, że już wkrótce stworzymy warunki, w których praca będzie jeszcze bardziej komfortowa dla naszych pracowników. Wybór The Park Kraków na siedzibę naszego pierwszego tradycyjnego biura w Polsce jest nieprzypadkowy – zależy nam na przestrzeni, w której pracownicy będą się dobrze czuli i w której będą mogli korzystać z licznych udogodnień – mówi Krystian Sperka, Vice President & Managing Director w Infogain.

The Park Kraków. Fot. Mat. pras.

Pierwszy budynek w kompleksie The Park Kraków (B1) uzyskał pozwolenie na użytkowanie w maju 2022 roku, a w styczniu 2023 powitał pierwszego najemcę – firmę OTCF. W IV kwartale bieżącego roku w B1 zostanie otwarty klub fitness My Fitness Place, a za kilka tygodni rozpocznie działalność mały sklep spożywczy. Aktualnie pierwszy budynek jest wynajęty w ponad 80 proc. Trwają zaawansowane rozmowy negocjacyjne na pozostałą powierzchnię w budynku B1 oraz w budynku B2.

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, oddanie do użytkowania budynku B2 zaplanowane jest na III kwartał 2023 roku. Jesteśmy dumni, że pierwsza umowa została podpisana właśnie z Infogain. Cieszymy się tym bardziej, że firma, której działalność skupia się na technologii, na swoje pierwsze tradycyjne biuro w Polsce wybrała The Park Kraków. Dla nas dostarczanie innowacyjnych rozwiązań też jest istotne. Przykładem może być udostępniona najemcom aplikacja mobilna, dzięki której pracownicy mają dostęp do budynku i na powierzchnię biurową z poziomu smartfona, mogą zapraszać gości poprzez wirtualną recepcję, rezerwować sale konferencyjne i hot deski, a także z łatwością zarządzać parkingiem. Podobnie jak nasz nowy najemca, również stawiamy na wysoką jakość obsługi klienta – na rynku wyróżnia nas fakt, że sami zarządzamy obiektami biurowymi, będąc jednocześnie ich właścicielem – podkreśla Bartosz Prytuła, Managing Partner w White Star Real Estate.

Oprócz tradycyjnej powierzchni biurowej, The Park Kraków oferuje także docelowo ponad 3 ha przestrzeni wewnętrznej z dużą ilością zieleni, elementami wodnymi i materiałami naturalnymi, a także infrastrukturą dla rowerzystów. Wszystko to wspiera produktywność i wpływa na dobre samopoczucie osób pracujących w tak przystosowanym środowisku.

Infogain to globalna firma świadcząca rozwiązania i usługi technologiczne, wykorzystując nabyte doświadczenie, rozwiązania chmurowe, mikro serwisy, Internet Rzeczy oraz sztuczną inteligencję. Praca Infogain polega na budowaniu produktów, które używane są przez setki tysięcy bądź miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie czy jest to system rezerwacji biletów lotniczych, system operacyjny popularnego smartfona lub content delivery network dla największych serwisów społecznościowych, Infogain ma świadomość, że ich praca ma wpływ na życie i działanie wielu ludzi, stąd też ich ogromna troska o dostarczanie efektów najwyższej jakości. Infogain oferuje szeroki zakres usług obejmujących cały cykl życia IT: od strategicznego doradztwa i projektowania cyfrowego do zaawansowanej inżynierii i analizy danych.

