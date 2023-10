Firma Infogain zwiększa globalny zasięg, aby dostarczać usługi cyfrowe swoim klientom. Obecnie rozbudowuje Globalne Centrum R&D w Krakowie.

Infogain, lider platform cyfrowych i usług inżynierii oprogramowania z siedzibą w Dolinie Krzemowej, ogłosił dziś uruchomienie nowej filii w Krakowie.

Powstanie nowego centrum stanowi najnowszy krok w ramach realizacji strategii Infogain, której celem jest wzmocnienie obecności w Europie Centralnej i Wschodniej i wspieranie inicjatyw transformacji cyfrowej klientów.

Centrum to będzie wspierać globalny rozwój firmy Infogain poprzez wykorzystanie najlepszych talentów w Polsce z dziedziny inżynierii oprogramowania i rozwoju platform cyfrowych.

- Z przyjemnością ogłaszamy otwarcie naszego nowego centrum nearshore w Polsce. Otwarcie najnowocześniejszego centrum umożliwia osiągnięcie znaczących postępów w ramach naszego zaangażowania na rzecz klientów i pozwala nam świadczyć usługi bliżej klientów globalnych. Skuteczność naszego modelu dostaw nearshore została już udowodniona; ekspansja ta zwiększy naszą sprawność działania i zdolność do opracowywania wyników biznesowych na rzecz naszych klientów - powiedział Ayan Mukerji, dyrektor generalny Infogain.

Infogain aktywnie działa w miejskim ekosystemie IT. Firma wspiera szereg inicjatyw Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), a także sponsoruje wydarzenia branżowe i uczestniczy w nich, takich jak Devoxx Poland i studenckie targi pracy. Działalność na rzecz społeczeństwa stanowi filar strategii korporacyjnej Infogain; firma wspiera akcje charytatywne, takie jak Szlachetna Paczka i Poland Business Run.

Gratuluję Infogain otwarcia nowego centrum w Polsce. Jesteśmy przekonani, że zaangażowanie Infogain w inwestycje w Krakowie znacząco przyczyni się do rozwoju polskiego sektora technologicznego. Składamy najlepsze życzenia firmie Infogain w związku z jej dalszą ekspansją i zwiększaniem globalnego zasięgu - mówi Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta miasta Krakowa.

Infogain jest jednym z pierwszych najemców wprowadzających się do nowo wybudowanej, nowoczesnej przestrzeni roboczej w The Park Kraków. Przestronne biuro na piątym piętrze zapewnia widok na malowniczy Zalew Bagry i jest idealne dla szybko rozwijającego się zespołu firmy. Budynek został wybudowany zgodnie z zasadami ESG (ang. Environmental, Social, and Governance - ESG), zapewniając dostęp do terenów zielonych, obszarów wolnych od pojazdów itp. Projekt budynku jest zgodny z własną polityką ESG firmy Infogain, przewidującą zmniejszanie śladu węglowego i działanie na rzecz zrównoważonych zmian poprzez wolontariat i partnerstwa w ramach zróżnicowanych celów społecznych.

Kraków zapewnia firmie doskonałe możliwości pozyskania talentów technologicznych, a lokalizacja przyciąga klientów. Nowa przestrzeń idealnie nadaje się do nawiązywania współpracy, tworzenia koncepcji oraz wspólnego opracowywania rozwiązań, wraz z klientami i partnerami - mówi Krystian Sperka, wiceprezes i dyrektor zarządzający Infogain Poland.

