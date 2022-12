Po ponad roku rozmów pomiędzy zarządem firmy Infopulse a władzami Łodzi spółka rozpoczęła proces przeniesienia swojej siedziby z Warszawy. Proces ten właśnie się zakończył.

Infopulse, część wiodącej nordyckiej firmy Tietoevry świadczącej usługi cyfrowe, jest międzynarodowym dostawcą usług w obszarach rozwoju oprogramowania, zarządzania aplikacjami, chmury i infrastruktury oraz bezpieczeństwa cybernetycznego dla MŚP.

Założona w 1991 roku firma zatrudnia zespół ponad 2300 profesjonalistów i jest reprezentowana w 7 krajach Europy i obu Ameryk.

W Polsce, oprócz Łodzi, obecna jest również w Warszawie, Gdańsku oraz Bydgoszczy.

Infopulse został założony 30 lat temu w Kijowie i jest globalną firmą z branży IT. Współpracuje między innymi z takimi markami jak: BICS, BOSCH, Credit Agricole, ING Bank, Microsoft czy OLX Group.

Polska z perspektywy globalnej pełni kluczową funkcję jako centrum operacji biznesowych firmy. Łódzka siedziba stała się głównym podmiotem do współpracy z klientami z Unii Europejskiej, co jest szczególnie ważne również pod kątem spełniania wymagań klientów, m.in. w obszarze RODO czy bezpieczeństwa. Łodź jest również istotnym miejscem do rozwoju ze względu na dostęp do doświadczonych ekspertów IT.

Dzięki wykwalifikowanym specjalistom oraz bliskości klientów z całej Unii Europejskiej rozwój marki Infopulse w Polsce pozwolił na znaczny rozwój całej Grupy – mówi Łukasz Olechnowicz, prezes Infopulse Poland i Chief Transformation Officer Grupy.

– Pomyślna współpraca z lokalnymi władzami, dostęp do wykwalikowanych pracowników oraz możliwość rozwoju naszych programów stażowych na tutejszych uczelniach spowodowały, że to właśnie łódzka siedziba jest kluczową lokalizacją do dalszego rozwoju.

