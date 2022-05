Infopulse wybiera Gdańsk na swoją nową lokalizację. Szuka 50 pracowników

Infopulse to firma branży technologicznej związana z transformacją cyfrową firm, cyberbezpieczeństwem czy badaniami i rozwojem. To również 16 biur w 7 krajach - w Europie i obu Amerykach. Firma, której zespół obejmuje 2,3 tys. specjalistów z różnych państw, właśnie otworzyła siedzibę w Gdańsku. Infopulse na początek chce zatrudnić 50 specjalistów IT oraz rozwinąć program stażowy dla młodych talentów.

Firma planuje zatrudnić w Gdańsku 50 nowych pracowników.

Nowe centrum dostaw będzie koncentrowało się na świadczeniu usług transformacji cyfrowej oraz cyberbezpieczeństwa.

Główny kierunek rozwoju w Polsce spółka upatruje w zakresie cyberbezpieczeństwa.

- Wykorzystując możliwości nowoczesnych technologii, stwarzamy klientom niezliczone możliwości zwiększania efektywności codziennych procesów, ale również stawania się liderami w obszarach swoich działalności. Naszym celem jest zostanie wieloletnim partnerem każdego z naszych klientów w ich transformacji cyfrowej – wyjaśnia Łukasz Olechnowicz, prezes Infopulse Poland.

Infopulse postawiło na Gdańsk. Fot. mat. pras.

Z Infopulse współpracowały marki, takie jak: BICS, BOSCH, British American Tobacco, Credit Agricole, Delta Wilmar, ING Bank, Microsoft, OLX Group, OTP Bank, SAP, UkrSibbank BNP Paribas Group, Vodafone, i inne.

Infopulse Poland rozpoczęła swoją historię w 2018 r. od uruchomienia centrum dostaw w Warszawie. Obecność w Polsce okazała się bardzo udana dla rozwoju firmy, m.in ze względu na dostęp do bogatej puli talentów IT, bliskość europejskich klientów oraz korzystne warunki do rozpoczęcia i prowadzenia działalności. W 2021 r. firma zatrudniała w Polsce już 100 specjalistów i współpracowała z kilkunastoma klientami z kilku europejskich krajów.

Ostatnio, Infopulse został uznany za jedną z najlepszych firm programistycznych w Polsce, zajmując I miejsce w konkursie Outsourcing Stars 2021. W tym roku spółka otworzyła oddziały w Łodzi, Bydgoszczy i Trójmieście. Co więcej, od roku 2019 firma rozpoczęła wdrażanie strategii sprzedażowej na rynku polskim, stając się ważnym centrum biznesowym dla całej grupy Infopulse.

Nowe centrum dostaw w Gdańsku

- Trójmiasto ma ogromny potencjał rozwoju - oprócz dobrze wykwalifikowanej kadry, oferuje także nadmorski klimat, który zachęca specjalistów – również obcokrajowców - do relokacji na Pomorze. Ponadto nasza firma otrzymała duże wsparcie ze strony lokalnych władz samorządowych w tym inicjatywy Invest in Pomerania. Owocna współpraca z władzami pozytywnie wpłynęła na naszą decyzję o założeniu nowego biura w Trójmieście. Warto również nadmienić, że jako firma IT chcemy się skupić na naszym biznesie, a nie zarządzaniu powierzchniami biurowymi - cieszymy się, że dzięki wsparciu partnerów, The Home Office i Chillispaces, możemy otworzyć kolejne biuro w Polsce, nie martwiąc się o ten obszar - mówi Łukasz Olechnowicz, który pierwsze kroki w branży IT stawiał w Trójmieście i osobiście poznał poziom kompetencji dostępnych w regionie kadr.

W Gdańsku Infopulse zatrudni 50 osób. Fot. mat. pras.

- Chcemy być zagłębiem nowoczesnych technologii, dlatego cieszymy się, że zyskaliśmy dla województwa pomorskiego kolejną firmę, która może zaoferować specjalistą z branży IT pracę nad ciekawymi projektami. To nie tylko szansa dla absolwentów lokalnych uczelni na zdobycie cennych kompetencji, ale także na pozostanie w regionie doświadczonych specjalistów i pozyskanie kolejnych spoza Pomorza - mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Specjalista potrzebny od zaraz

W ciągu pierwszych miesięcy Infopulse planuje zatrudnić w gdańskim oddziale 50 pracowników. Rekrutacja jest aktualnie skierowana do specjalistów na stanowiskach regular i senior. Na zyskanie doświadczenia szansę mają również osoby, które dopiero rozpoczynają karierę w branży IT. Firma rozwija program stażowy, aby wesprzeć nowe talenty.

Infopulse Poland to kolejna firma z branży wysokich technologii pozyskana dla regionu przez samorządową inicjatywę, Invest in Pomerania, koordynowaną przez Agencję Rozwoju Pomorza. Gdański oddział Infopulse rozwinie lokalny rynek pracy oraz wzmocni ten sektor w naszym województwie.