ING Bank Śląski udostępnił wyjątkową przestrzeń na pierwszym piętrze biurowca przy Placu Unii Lubelskiej 2 w Warszawie – Galerię I Piętro.

Bank ING Bank Śląski stworzył przyjazną przestrzeń, w której pracownicy ING mogą swobodnie spotykać się ze swoimi gośćmi.

Nowoczesne Centrum Szkoleniowo- Konferencyjne jest dostępne nie tylko dla wszystkich pracowników Grupy ING, ale także dla gości i klientów banku.

Centrum jest również miejscem prezentacji prac znajdujących się w kolekcji Fundacji Sztuki Polskiej ING.

- W naszej centrali w Warszawie brakowało nam przestrzeni do współpracy, w której moglibyśmy zorganizować warsztaty, szkolenia lub spotkać się z osobami z zewnątrz. Kiedy tylko pojawiła się możliwość zaaranżowania takiego miejsca, w naszych głowach od razu powstał projekt nowoczesnego, wielofunkcyjnego Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego - mówi Anna Golka, Head of Real Estate and Facility Management, ING Bank Śląski.

Przy projektowaniu wnętrz ING Bank Śląski dużą uwagę poświęcił na wybór materiałów, które są przyjazne środowisku, mat.pras.

Łącznie do dyspozycji oddaliśmy około 2,5 tys. mkw. powierzchni przeznaczonej do spotkań, wspólnej pracy, a także wydarzeń specjalnych i eventów - dodaje Anna Golka.

Zmiany powierzchni biurowej ING Bank Śląski, mat.pras.

Do dyspozycji pozostaje kilka stref o rożnej funkcjonalności w tym: audytorium, strefa konferencyjna, LAB i kawiarnia.

Tak prezentuje się wnętrze nowego centrum konferencyjno-szkoleniowego w biurze ING Banku Śląskiego, mat.pras.

Przy projektowaniu wnętrz ING Bank Śląski dużą uwagę poświęcił na wybór materiałów, które są przyjazne środowisku m.in. wykładziny pozyskane są z sieci rybackich, a meble tapicerowane są włóknami z recyklingowego plastiku. Dodatkowo głównym składnikiem przy wykonywaniu blatów, które znajdują się w kuchniach czy salach konferencyjnych są stare elementy brandingowe ING.

ING Bank Śląski zaprosił do współpracy przy realizacji tego zadania firmy, które dbają o jakość materiałów, z których wykonywane są ich produkty i ich działalność jest prowadzona z troską o ochronę środowiska naturalnego.

Za projekt odpowiedzialna była firma MIXD.

