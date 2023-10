Zawarcie umowy najmu jest następstwem decyzji ING Hubs Poland o konsolidacji warszawskich biur w jednej lokalizacji. Wybrała biurowiec The Form, na warszawskiej Woli.

Nowa siedziba ING Hubs Poland, która ma zostać otwarta w styczniu 2025 roku, będzie zlokalizowana na parterze, pierwszym i drugim piętrze. Parter będzie służył jako otwarta przestrzeń dostępna zarówno dla klientów, pracowników firmy, jak i lokalnej społeczności. Przestrzeń ta umożliwi organizowanie bardziej nieformalnych spotkań, a jednocześnie zapewni wygodne miejsce do pracy.

Podczas transakcji ING Hubs Polska reprezentowała firma doradcza JLL, natomiast doradztwo prawne zapewniła kancelaria Clifford Chance. Natomiast kancelaria Decisive Worldwide uczestniczyła w transakcji jako doradca prawny dla Lincoln Property Company.

Jesteśmy zaszczyceni, że ING Hubs Poland wybrało The Form na swoją nową siedzibę. Wierzę, że nasz budynek zapewni optymalne warunki do wspierania rozwoju działalności ING Hubs Poland, ze względu na standardy zrównoważonego rozwoju i dobrego samopoczucia. Budowa The Form przebiega zgodnie z harmonogramem, a budynek ma zostać ukończony w grudniu 2024 r - mówi Damian Grzywacz, dyrektor zarządzający Lincoln Property Company Poland.