ING Tech Poland przeniesie się do Global Office Park w Katowicach

Umowa ta daje tym samym mocny sygnał, że mimo pandemii polski rynek biurowy sprzyja rozwojowi firm z sektora usług dla biznesu. Przykładem są Katowice, które w trzecim kwartale ubiegłego roku znajdowały się na drugim miejscu, za Warszawą, pod względem aktywności deweloperów, odpowiadając za 15 proc. powierzchni znajdującej się w budowie. Nowe projekty biurowe są napędzane zwłaszcza przez firmy z branży IT, nowoczesnych technologii i usług biznesowych, które między styczniem a wrześniem 2020 r. odpowiadały za 77 proc. popytu na biura w mieście.

Katowice to główna siedziba firmy ING Tech Poland – dostawcy kompleksowych usług IT oraz usług biznesowych, wspierającego proces transformacji cyfrowej ING na całym świecie. W Katowicach oraz w Warszawie pracuje wciąż rozwijający się zespół liczący łącznie ponad 1800 osób. Według planów, do końca 2021 roku firma ma zatrudnić kolejne 1500 osób.

- ING Tech Poland to zespół ekspertów w swoich dziedzinach, mocno zaangażowanych, wzajemnie się inspirujących, wciąż poszukujących lepszych, zoptymalizowanych rozwiązań na drodze cyfryzacji ING. Sukces naszej pracy zależy też od otwartości na nowych ludzi, inny punkt widzenia oraz bodźce do zmian. Dlatego tak ważne dla nas jest tworzenie dynamicznego i sprzyjającego kreatywności środowiska pracy. Decyzja o przeniesieniu głównej siedziby do zupełnie nowej lokalizacji to również wyraz zaufania ING oraz potwierdzenie dynamicznego rozwoju ING Tech Poland w długofalowej perspektywie - mówi Paweł Michalik, Head of ING Tech Poland.

ING Tower w Global Office Park



W ramach zawartej jeszcze w grudniu 2020 r. umowy ING Tech Poland wykorzysta 14,5 tys. mkw. na przestrzeń do pracy dla swoich zespołów, a na ponad 2 tys. mkw. powstanie „Gravity Point” – strefa ogólnodostępna dla społeczności Katowic, z której będą mogli korzystać zarówno pracownicy, jak i osoby z zewnątrz. Podobne rozwiązanie sprawdziło się już w głównej siedzibie ING w Amsterdamie, gdzie w ten sposób powstało środowisko sprzyjające współpracy pomiędzy biznesem, uczelniami i lokalnymi przedsiębiorstwami. Przeprowadzka ING Tech Poland do jednej z dwóch wież kompleksu Global Office Park, która zyska nową nazwę ING Tower, zaplanowana jest na lipiec 2022 r.

W procesie poszukiwania optymalnej lokalizacji, negocjowania warunków umowy oraz przygotowania długoterminowej strategii najmu ING Tech Poland doradzali eksperci JLL. Projekt jest efektem połączonych sił ING Tech Poland, JLL i Cavatina Holding zarówno w zakresie środowiska pracy, doradztwa technicznego jak i tworzenia koncepcji estetycznej.