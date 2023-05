Blisko 700 mkw. powierzchni biurowej Infinity we Wrocławiu zajmie zespół firmy ingage Poland. Nowy najemca obiektu zdecydował się wynająć zlokalizowane na piątym piętrze budynku przestrzenie biurowe z widokiem na wrocławski rynek.

Firma oferuje specjalistyczne oprogramowanie Investor Relations (IR).

Biurowiec Infinity cieszy się dużym zainteresowaniem najemców i obecnie niemal 50% powierzchni jest wynajęte, a znaczna część pozostałej w budynku przestrzeni jest przedmiotem zaawansowanych rozmów oraz negocjacji.

ingage Poland jest szybko rozwijającą się firmą programistyczną, która projektuje, buduje i licencjonuje specjalistyczne oprogramowanie Investor Relations (IR) w modelu subskrypcyjnym. Platforma ingage to kompleksowy pakiet oprogramowania do relacji inwestorskich, który wspiera światowej klasy zespoły IR w stu dużych notowanych spółkach z piętnastu krajów na całym świecie. Cała inżynieria oprogramowania ingage wykonywana jest wewnętrznie przez wyspecjalizowane zespoły, z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz we Wrocławiu.

– Jesteśmy bardzo podekscytowani, że nasz zespół badawczo-rozwojowy inżynierii programowania będzie mógł pracować w nowoczesnych przestrzeniach Infinity.

Głęboko wierzymy, że wysokiej jakości środowisko biurowe odgrywa istotną rolę, zarówno w łączeniu ludzi w celu projektowania oprogramowania dla naszych klientów, jak i na pozyskiwanie najlepszych talentów inżynierskich do naszego zespołu – powiedział Michael Hufton, założyciel i dyrektor zarządzający ingage Poland.

– Z radością witamy w gronie najemców zespół ingage. Wierzę, że w naszym nowoczesnym biurowcu, wyposażonym w najnowsze technologie wspierające komfort pracy, znajdą optymalne środowisko do rozwijania swojej działalności. Infinity to nie tylko wysokiej klasy przestrzeń biurowa. Na dachu naszej inwestycji zostaną zaaranżowane przestronne tarasy z elementami małej architektury i zieleni, dające możliwość złapania oddechu i nabrania nowej energii do działania w trakcie czy po pracy.

Jestem przekonany, że zespół ingage doceni nowe warunki pracy i udogodnienia Infinity – powiedział Mariusz Frąckiewicz, dyrektor krajowy Avestus Real Estate w Polsce.

Realizowany przez Avestus Real Estate we współpracy z partnerem biznesowym Alchemy Properties biurowiec Infinity będzie siedmiokondygnacyjnym budynkiem biurowym klasy A, w którym znajdzie się m.in. 18 727 m kw. powierzchni biurowej, 1 561 m kw. powierzchni przeznaczonej na handel oraz trzypoziomowy podziemny garaż, oferujący 311 miejsc parkingowych (w tym miejsca ze stacjami do ładowania pojazdów elektrycznych). Z myślą o rowerzystach powstanie 120 stanowisk rowerowych w zamkniętej strefie wraz z szatniami i prysznicami. Biurowiec będzie posiadał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent, a także certyfikat WELL Health-Safety potwierdzający wysoki standard procedur bezpieczeństwa.

Na dachu Infinity zostaną zaaranżowane przestronne tarasy z elementami małej architektury i zieleni. / Fot. mat. pras.

Biurowiec Infinity, oprócz wyjątkowej i bardzo charakterystycznej architektury, będzie mógł poszczycić się również najnowszymi technologiami, w tym innowacyjną platformą obsługi najemców autorstwa spaceOS. Rozwiązania bezdotykowe, uchylne okna oraz najwyższej jakości filtry powietrza, zapewnią bezpieczeństwo i komfort jego użytkownikom.

Zostanie również zaaranżowane imponujące lobby, w którym znajdą się dedykowane miejsca dla gości odwiedzających budynek. Na dachu biurowca powstaną przestronne tarasy z elementami małej architektury i zieleni. Wszystkie działania w ramach projektu Infinity, począwszy od prac budowlanych, przez zastosowane technologie i rozwiązania, aż po zarządzanie budynkiem, realizowane są zgodnie z kryteriami ESG, aby zapewnić niskoemisyjność biurowca i zminimalizować jego wpływ na środowisko.

Projekt architektoniczny Infinity przygotowała pracownia AD Studio, jego generalnym wykonawcą jest Eiffage Polska Budownictwo, a za komercjalizację odpowiada JLL. Wśród najemców budynku powstającego przy Placu Jana Pawła II we Wrocławiu znajduje się m.in. Divante – globalny dostawca rozwiązań eCommerce, firma FutureMeds, specjalizująca się w prowadzeniu badań klinicznych nowych leków i terapii czy „UP” Klub Fitness z Misją.

W Infinity zostanie również zaaranżowane imponujące lobby, w którym znajdą się dedykowane miejsca dla gości odwiedzających budynek. / fot. mat. pras.

Obecnie na placu budowy trwają intensywne prace instalacyjne i wykończeniowe. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na koniec czerwca 2023 r.

Infinity w skrócie:

Łączna powierzchnia najmu – 21 847 m kw. (biura, powierzchnie handlowe na parterze i przestrzeń magazynowa)

Liczba miejsc parkingowych – 311 w garażu podziemnym

Udogodnienia dla rowerzystów: 120 stojaków rowerowych – w zamkniętej strefie w podcieniu budynku; szatnie oraz prysznice dla rowerzystów – na poziomie -1

Lokalizacja – Wrocław, plac Jana Pawła II (Nabycińska / Legnicka / Sokolnicza) – adres administracyjny ul. Legnicka 16

Inwestorzy: Alchemy Properties i Avestus Capital Partners

Pracownia architektoniczna: AD Studio

Deweloper: Avestus Real Estate

Avestus Real Estate Generalny wykonawca: Eiffage Polska Budownictwo

Eiffage Polska Budownictwo Agent komercjalizacji: JLL

JLL Zakończenie inwestycji: II kw. 2023 r.

Avestus Real Estate to wiodący deweloper, doradca oraz inwestor w sektorze nieruchomości w Polsce i Europie Środkowej, obecny na rynku od ponad 20 lat. Firma prowadzi projekty w Czechach, Polsce oraz na Węgrzech i Słowacji, gdzie realizuje inwestycje biurowe, handlowe, wielofunkcyjne oraz mieszkaniowe. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej posiada około 2 mln mkw. powierzchni komercyjnej w fazie rozwoju, zarządzania lub doradztwa leasingowego.

Avestus Real Estate jest znany w Polsce z realizacji m.in. tak prestiżowych projektów biurowych, jak warszawski International Business Center, budynek F w kompleksie Wiśniowy Business Park, Warsaw Financial Center, park biurowy Enterprise Park w Krakowie czy Imagine w Łodzi.

Avestus Real Estate jest aktywnie zaangażowany we wszystkie aspekty procesu deweloperskiego, w tym kształtowanie struktury, opracowywanie strategii, finansowanie, rozwój oraz zarządzanie portfelem różnego rodzaju aktywów nieruchomościowych. Obecnie w Polsce realizuje projekt Infinity przy ul. Legnickiej 16 we Wrocławiu.

