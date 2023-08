Hej!Workshop ma być atrakcyjną przestrzenią, która koncentruje się na gościnności i oferuje różnorodne przestrzenie do pracy, umożliwiając poszczególnym osobom płynne przechodzenie między zadaniami opartymi na współpracy.

Hej!Workshop to koncepcja coworkingowa Ingka Centres.

Nowy projekt zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych, w centrum San Francisco na początku 2024 roku.

Przestrzeń ma być przystępna cenowo tworzona na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Jednym z głównych założeń projektu jest dbałość o zdrowie psychiczne i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Koncept Hej!Workshop miał premierę w Sztokholmie w 2022 roku, a jego projekt wspiera Ikea For Business.

Ingka Centres zajmuje się tworzeniem wyjątkowych miejsc spotkań. Industrious jest cenioną firmą rozwijającą elastyczne miejsca pracy. Obie firmy nawiązały niedawno współpracę, aby uruchomić Hej!Workshop: wyjątkową i elastyczną koncepcję coworkingową w miejscu spotkań Ingka Centres w San Francisco.

Wraz z nadejściem i upowszechnieniem hybrydowego modelu pracy, dotychczasowe dzielnice biurowe, także te w centrum San Francisco, walczyły o powrót do obłożenia swoich biur sprzed czasu pandemii. Dlatego właśnie Hej!Workshop with Industrious zaproponował nowe podejście do myślenia o przestrzeniach do pracy, łączących najlepsze elementy pracy z domu i jednocześnie lubianych przez profesjonalistów, poszukujących elastyczności i produktywności.

Nowa przestrzeń co-workingowa w San Francisco zajmie ponad 4300 m2 w rozległym miejscu spotkań w San Francisco o powierzchni ponad 23 tys. m2 które obejmuje również sklep IKEA i inne funkcje.

- Jesteśmy podekscytowani współpracą z Industrious, dzięki której otworzymy pierwszą amerykańską lokalizację Hej!Workshop. Już sama nazwa mówi za siebie: Hej! [hei] to po szwedzku cześć i jedno z najważniejszych słów w naszym codziennym języku – sposób na zainicjowanie nowych rozmów, kontaktów i pomysłów, stawiając ludzi i społeczność na pierwszym miejscu - tłumaczy Jens Nielsen, Commercial and Digital Manager w Ingka Centers.

- Cieszymy się, że możemy współpracować z Ingka Centers, aby uruchomić nową koncepcję elastycznego biura w San Francisco - powiedział Jamie Hodari, CEO and co-Founder Industrious. - Zmienia się model pracy w biurach a wraz z nim musi się zmienić oczekiwania wobec miejsca pracy - podkreśla.

Pracownicy korzystający z Hej!Workshop mają możliwość personalizowania swojego miejsca pracy.

Hej!Workshop zostanie wybudowany zgodnie z wymogami certyfikacji LEED i będzie zasilany odnawialną energią elektryczną, do budowy i wyposażenia zostaną wykorzystane materiały przyjazne środowisku.

O Industrious

Prywatne biura i apartamenty Industrious mają zapewniać firmom najbardziej zrównoważoną opcję długoterminowego zarządzania rozproszonymi zespołami. Firma pomaga znajdować odpowiednie biura również dla firm, które postawiły na pracę hybrydową, nawet jeśli pracownicy przychodzą tylko raz lub dwa razy w tygodniu. Industrious oferuje elastyczne biura w ponad 160 lokalizacjach na ponad 65 rynkach na całym świecie.

O Ingka Centers

Ingka Centers jest częścią Grupy Ingka (która obejmuje również IKEA Retail i Ingka Investments). Ma około 50 lat doświadczenia w prowadzeniu centrów handlowych i współpracuje z ponad 3000 marek. W swoim portfolio ma dziś 47 centrów handlowych na 14 rynkach. Obsługują one w swoich miejscach spotkań zakotwiczonych w IKEA 370 mln klientów każdego roku. Te miejsca spotkań tworzone są we współpracy z lokalnymi społecznościami, a także najemcami i partnerami, a ich dodatkowym celem jest budowanie więzi społecznych.

O Grupie Ingka

Grupa Ingka jest właścicielem i operatorem kanałów sprzedaży IKEA na podstawie umów franczyzowych z Inter IKEA Systems B.V. Ma trzy obszary biznesowe: IKEA Retail, Ingka Investments i Ingka Centres.

Prowadząc działalność detaliczną IKEA na 31 rynkach, Grupa Ingka jest największym sprzedawcą detalicznym IKEA i reprezentuje około 90% sprzedaży detalicznej IKEA. Jest strategicznym partnerem w rozwijaniu i wprowadzaniu innowacji w działalności IKEA oraz pomaga w definiowaniu wspólnych strategii sieci.

