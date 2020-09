Innogy naładuje hulajnogi pracowników biurowca Varso Place

Autor: PropertyNews.pl

17 wrz 2020

Na terenie kompleksu Varso Place przy ul. Chmielnej w Warszawie został zainstalowany pierwszy eFeeder, czyli stacja do ładowania hulajnóg elektrycznych opracowana przez innogy Polska. Współpraca z Varso Place to dla innogy pierwsza faza pilotażu stacji do ładowania hulajnóg elektrycznych. Kolejnym etapem będzie współpraca z jednym z operatorów usługi najmu hulajnóg i sprawdzenie, na ile stacje ładowania mogą zwiększyć dostępność pojazdów dla użytkowników.